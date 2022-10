Tusk odpowiada na zaczepkę Kaczyńskiego. "Z ciebie, Jarosławie..."

Donald Tusk znany jest z zamiłowania do sportu. W kwietniu tego roku z okazji 65. urodzin po raz pierwszy w życiu przebiegł maraton. Lider Platformy Obywatelskiej uzyskał czas 5 godzin, 44 minuty i 6 sekund. W niedzielę na spotkaniu z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu Jarosław Kaczyński skomentował wynik Tuska w maratonie. - Nikomu lat nie liczę, on jest ode mnie dużo młodszy, ale też już swoje lata ma. Chociaż maraton biega, ale w takim tempie... Nie wiem, czy ze zdrowymi nogami i po krótkim treningu nie dałbym mu rady - stwierdził Kaczyński.

Kaczyński krytycznie o maratonie Tuska. Jest odpowiedź szefa PO

Wypowiedź prezesa PiS skomentował w mediach społecznościowych Donald Tusk. "W rankingu siły militarnej GlobalPower w 2014 Polska była 18 na świecie. Po dwóch kadencjach PiS spadliśmy na 24 miejsce. Mimo rosnących zagrożeń i długów. Z ciebie, Jarosławie, taki wódz, jaki maratończyk" - napisał szef PO.

Kaczyński wcześniej też krytykował wynik Tuska w maratonie

To nie pierwszy raz, jak Jarosław Kaczyński odnosi się do wyczynu Tuska w maratonie. W czerwcu na konwencji PiS w podwarszawskich Markach powiedział, że prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki "ma w sobie tyle siły, by przebiec ten dystans w czasie 4:30, a nie 5:44, bo to jest taki szybszy chód". Wtedy Tusk również skomentował jego wypowiedź.

- Nie mam powodu, by dokuczać komuś, kto nie uprawia sportu, bo to nie jest obowiązek. Uważam, że lepiej się żyje i każdy powinien coś dla siebie zrobić, ale to nie jest przecież obowiązkowe, dlatego nie zamierzam wyzywać nikogo na biegi maratońskie, ani prezesa Kaczyńskiego, ani premiera Morawieckiego. Jednak jakby premier Morawiecki dał znak, że jest gotowy, to myślę, że moglibyśmy pobiec w jednym z takich maratonów - stwierdził w rozmowie na biegowe.pl.

