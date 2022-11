Donald Tusk usłyszał we wtorek serię ostrych słów ze strony jednego z mieszkańców, który pojawił się na spotkaniu z b. premierem w Piasecznie. Mężczyzna przytaczał słowa Tuska, które jeszcze w PRL ukazały się w miesięczniku "Znak" w jego tekście.

Uczestnik spotkania zarzucał Tuskowi brak patriotyzmu, powtarzając niemal słowo w słowo stwierdzenia z agresywnej propagandy w TVP. - Pan powiedział, że pan kocha Polskę. Mam pytanie, na czym polega ta miłość do Polski? Pana głównym wyznaniem było, że polskość to nienormalność, że polskość mnie uwiera, że wreszcie mogę wyjechać z tego polskiego syfu do Europy. Na tym polega kochanie Polski? - pytał.

Tusk pod ostrzałem na spotkaniu. Odpowiedział dosadnie

- Czy blokowanie funduszy dla Polski jest patriotyzmem? Czy niszczenie polskiego przemysłu jest patriotyzmem? Czy rozbijanie jedności Polaków jest patriotyzmem? Czy dzielenie Polaków na moherów jest patriotyzmem? Nie zgadzam się z panem – zakończył uczestnik spotkania. Po pytaniach został wygwizdany przez całą salę.

Tusk wysłuchał cierpliwie gorzkich słów, po czym odpowiedział. Zaczął od przypomnienia, że cytowane słowa padły w eseju "Polak rozłamany" opublikowanym w miesięczniku Znak w 1987 r. Zapewnił, że i dziś pod tekstem podpisuje się "obiema rękami".

- Pan swoje opinie wyraża na podstawie manipulacji i kłamstwa Jacka Kurskiego, który zaczął swoją kampanię nienawiści przeciw mnie właśnie na fałszywej interpretacji tego tekstu – mówił Tusk.

- Akurat ten cytat, o którym pan mówi, jest wzięty wprost z listu Józefa Piłsudskiego. Gdyby pan przeczytał ten tekst do końca – to są dwie strony, da pan radę – to wiedziałby pan, że to jest tekst napisany przez młodego wówczas człowieka, który od 19 roku życia zaangażowany był w podziemie, w demokratyczną opozycję. Ja całe swoje życie poświęciłem Polsce – prostował Tusk.

