Tusk zdradził powód przepisania majątku na żonę. Wbił szpilę dziennikarzom

Donald Tusk w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze odniósł się do artykułu dziennikarzy portalu "Wirtualna Polska" o tym, że przepisał majątek na żonę. Lider PO wyjaśnił powód tej decyzji i przekonywał, że podjął ją wspólnie z żoną kilka lat temu.

Tusk przepisał majątek na żonę. Podał powód

– Kilka miesięcy temu "Wirtualna Polska", przed moim powrotem do polskiej polityki, zwróciła się do mnie z pytaniem o powody przepisania majątku na moją żonę - Gosię. Podjęliśmy taką decyzję - kilka lat temu. Rodzina i moja żona Gosia odczuwali zagrożenie związane z nieustającą nagonką i zorganizowanym polowaniem na mnie z powodów politycznych przez PiS i rząd PiS-u – powiedział Tusk.

Jedyną intencją tej decyzji było bezpieczeństwo mojej rodziny, a nie ukrycie czegokolwiek. Donald Tusk, lider PO

– Dane dotyczące naszej własności, naszych nieruchomości nie zmieniły się. Od 20 lat były wielokrotnie publikowane w moich oświadczeniach majątkowych i wszystkich możliwych mediach w Polsce. Nic tu się nie zmieniło – wyjaśnił Tusk. Były premier dodał, że "Wirtualna Polska" jedynie podała po raz kolejny te informacje. Zaznaczył również, że publikacja zawiera "drobny błąd". – Nasze mieszkanie ma 66 metrów kwadratowych, a nie 86 – powiedział Tusk.

Były premier stwierdził, że uderzyło go porównanie do Mateusza Morawieckiego. Dziennikarze WP Szymon Jadczak i Patryk Słowik, którzy sprawdzili stan posiadania Tuska zwrócili uwagę, że przepisując majątek na żonę poszedł on w ślady obecnego premiera. Mateusz Morawiecki większość z majątku wartego około 40 mln złotych przepisał na małżonkę. W ocenie szefa PO to porównanie jest niesprawiedliwe.

– Przepisał majątek na żonę, zanim wypełnił oświadczenie majątkowe - po to, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się o sposobach zdobycia tego majątku i jego charakterze – mówił Tusk. Zaznaczył, że sam zarabiał w życiu "w sposób niezwykle przejrzysty". – Wszystkie pieniądze, jakie zarobiliśmy to są moje wynagrodzenia i honoraria za książkę. Nie spekulowałem gruntami. Nie kupiłem działki po zaniżonej cenie od biskupa. Nie manewrowałem w jakichś kredytowych dziwnych działaniach. Pozostaje mi życzyć wszystkim dziennikarzom pełnej niezależności i wnikliwości w śledztwach dziennikarskich – podsumował Tusk.

RadioZET.pl