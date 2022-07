W ocenie byłej premier Beaty Szydło "Donald Tusk uruchomił ruskie boty", które mają się pojawiać na spotkaniach polityków PiS z sympatykami partii rządzącej. - To się wpisuje w politykę rosyjską siania zamętu i budowania chaosu w Polsce - powiedziała.

Od kilku tygodni politycy PiS organizują spotkania z wyborcami. Zdaniem komentatorów to początek walki o głosy Polaków w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Beata Szydło na antenie Polskiego Radia 24 sugerowała, że niektóre osoby celowo zakłócają te wydarzenia.

- Miałam w niedzielę taki przypadek, kiedy na jednym ze spotkań pojawiła się osoba, która cały czas próbowała to nasze spotkanie w jakiś sposób storpedować. Nie zadała żadnego pytania, po czyn skonfundowana i rozzłoszczona, wrzeszcząc, wyszła. Więc jeżeli takie bojówki będą jeździły na spotkania, to ta brutalizacja życia będzie przez Tuska i jego ekipę podgrzewana - powiedziała europosłanka PiS.

Szydło o "ruskich botach" Tuska

- Osobiście nie obawiam się takich działań. Jestem do tego przyzwyczajona. Jestem politykiem i muszę pamiętać, że różne są reakcje ludzi. Natomiast tego typu działania przeszkadzają tym osobom, które na spotkania przychodzą - wskazała Szydło. Jak dodała, mogą pojawić się inne akty agresji np. maile z pogróżkami.

Wyjaśniając, o jakie maile chodzi, podkreśliła: - To pogróżki tego typu, że zostaniemy zabici, że nasze rodziny zostaną skrzywdzone, że musimy się obawiać o swoje życie. To jest wpisane w ruską retorykę i te boty ruskie, które są uruchamiane. Mogę powiedzieć, że Tusk uruchomił ruskie boty, które przyjeżdżają na spotkania Polaków i te spotkania rozbijają. To się wpisuje w politykę rosyjską siania zamętu i budowania chaosu w Polsce.

