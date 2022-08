Tusk zapowiada blokadę ustawy ws. CPK. "KO będzie namawiać prezydenta do weta"

Donald Tusk podczas wizyty w Mikołowie zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze w Sejmie ustawy wywłaszczeniowej ws. CPK. – Jeżeli ustawa przejdzie, KO będzie namawiać prezydenta do jej zawetowania – zadeklarował lider PO.

Donald Tusk spotkał się we wtorek z mieszkańcami Mokrego – dzielnicy Mikołowa (woj. śląskie), przez którą ma przejść kolej szybkich prędkości, łącząca docelowo czeską Ostrawę z Katowicami, a dalej z CPK. Przeciwko planowanemu przebiegowi linii od wielu miesięcy protestują mieszkańcy, którzy mają być wywłaszczeni ze swoich domów.

Tusk: KO nie poprze ustawy wywłaszczeniowej ws. CPK

– Nie można pozwolić sobie na inwestycję, która jest budowana na krzywdzie ludzkiej. Można i trzeba zawsze z ludźmi rozmawiać, uwzględniać ich interesy wtedy, kiedy są inwestycje, które wymagają wywłaszczeń – powiedział Tusk, przypominając, że wkrótce w Sejmie ma dojść do tzw. wysłuchania publicznego w tej sprawie – będzie to szansa na przedstawienie wszystkich argumentów przez protestujące środowiska.

Jeżeli mimo protestów ustawa wywłaszczeniowa zostanie uchwalona w Sejmie, Koalicja Obywatelska zamierza doprowadzić do jej odrzucenia w Senacie. – Na pewno w Senacie ją odrzucimy – macie tutaj moje słowo. Jeśli ona wróci do Sejmu, jednak się uprą i przegłosują, będziemy starali się przekonać prezydenta Dudę do zawetowania – mówił lider PO mieszkańcom Mikołowa-Mokrego.

Tusk zapowiedział, że w przypadku uchwalenia ustawy, KO będzie szukać innych sposobów prawnych, mogących skutecznie zablokować wywłaszczenia na przewidzianych w niej zasadach. Sam projekt budowy CPK Tusk określił jako "pomnik arogancji i ignorancji" i zapowiedział, że jeżeli opozycja wygra wybory, zamierza przeprowadzić audyt dotyczący sensowności tej inwestycji.

Do wtorkowej wypowiedzi Tuska odniósł się na Twitterze wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. "Poznać, że Donald Tusk kłamie, po tym, że otwiera usta. W Mikołowie pochylał się nad rzekomą krzywdą osób, które będą wywłaszczane. Jednocześnie opozycja prowadzi w Sejmie obstrukcję ustawy, która takim osobom gwarantuje odszkodowanie 120-140 proc. wartości rynkowej nieruchomości" – napisał pełnomocnik.

RadioZET.pl/PAP