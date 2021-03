Tymoteusz Szydło zniknął listy księży. Nowe doniesienia ws. syna byłej premier

Tymoteusz Szydło nadal jest księdzem czy przestał już pełnić posługę kapłańską? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek najnowsze doniesienia Wirtualnej Polski rzucają na tę historię nowe światło.

Tymoteusz Szydło nie jest już księdzem? WP: jego nazwisko zniknęło ze strony diecezji

Jak napisała WP, nazwisko ks. Szydły jeszcze w lutym tego roku widniało na stronie internetowej diecezji bielsko-żywieckiej, w której miał działać młody kapłan. Redakcja portalu zwróciła się do sekretariatu kurii z pytaniem o status księdza.

"Dziękuję za informację, informatyk już zaktualizował informacje na stronie. Jak chodzi o informacje dotyczące księdza Tymoteusza, to proszę kontaktować się z nim samym” - taka odpowiedź dotarła do redakcji, po czym dane ks. Szydły rzeczywiście zniknęły z witryny. WP poprosiła o komentarz rzecznika diecezji ks. Mateusza Kierczaka.

Trzeba o to pytać bezpośrednio księdza Tymoteusza, a dokładniej jego adwokata. Tak sobie zażyczył. To jest już tylko i wyłącznie jego sprawa. W naszej diecezji nie pełni posługi, nie jest u nas księdzem ks. Mateusz Kierczak

Pełnomocnikiem Tymoteusza Szydły jest mec. Maciej Zaborowski (który ostatnio reprezentował także m.in. prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka), On jednak sprawy komentować nie chciał.

Tymoteusz Szydło - syn Beaty Szydło

Tymoteusz Szydło to syn Beaty Szydło, obecnie deputowanej do Parlamentu Europejskiego, a w latach 2015-17 szefowej polskiego rządu. W 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie i odprawił swoje pierwsze nabożeństwo. Mszę prymicyjną na Jasnej Górze transmitowały media Tadeusza Rydzyka, a uczestniczyli w niej m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.

We wrześniu 2019 roku ks. Szydło miał rozpocząć posługę w kościele pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu. Ostatecznie jednak nie pojawił się w parafii. Diecezja Bielsko-Żywiecka informowała, że duchowny przebywa na urlopie. W sieci zaczęło huczeć od plotek (m.in. o rzekomym ojcostwie młodego duchownego, co szybko zostało zdementowane m.in. przez jego adwokata). Tymoteusz Szydło wystosował również do dziennikarzy specjalne oświadczenie, w którym pisał o "niechcianej sławie" i zaapelował o niekomentowanie jego życia prywatnego.

Jak przypomina WP, pod koniec 2019 roku ks. Szydło zwrócił się do swoich przełożonych z prośbą o wszczęcie procedury zwolnienia z obowiązków kapłańskich oraz o zniesienie celibatu. Nie wiadomo jednak, na jakim etapie proceduralnym jest obecnie ten przypadek. WP poprosiła o komentarz Nuncjaturę Apostolską w Polsce, ta jednak odmówiła odniesienia się do sprawy.

RadioZET.pl/wp.pl