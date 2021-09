Uchwały anty-LGBT zostaną uchylone? Komentarz europosłanki PiS

– Czy uchwały anty-LGBT podjęte przez samorządy powinny zostać wycofane? Inaczej te samorządy nie dostaną pieniędzy unijnych – pytał w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Andrzej Stankiewicz, odnosząc się do apelu wiceministra Waldemara Budy, który zwrócił się do samorządów o „analizę i weryfikację” tych uchwał.

Uchwały anty-LGBT zostaną uchylone?

– Po pierwsze analiza i weryfikacja. Po drugie, niezależność samorządów. Po trzecie, jeżeli totalnej opozycji te uchwały się nie podobają, zawsze można je zaskarżyć do Wojewody – odpowiedziała Anna Zalewska. – Ale czy pani popiera te uchwały anty-LGBT w samorządach? – dopytywał prowadzący programu.

– To są niezależne samorządy, to są ich decyzje (…) To są uchwały mówiące o promocji rodziny – tłumaczyła była minister edukacji, unikając jednoznacznej odpowiedzi. – To dlaczego minister Buda chce je zmieniać? – dopytywał Stankiewicz. – Chce dokonać analizy. To jest jego sprawa – stwierdziła Anna Zalewska.

Adrian Zandberg z Lewicy skrytykował PiS za uchwały anty-LGBT: Używaliście takich narzędzi jak uchwały samorządowe, żeby ludziom, którzy i tak mają pod górkę, zrobić jeszcze gorzej – ocenił polityk Lewicy. Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski stwierdził z kolei, że "nikt nikogo w Polsce nie dyskryminuje". Wywołało to ostry sprzeciw polityków opozycji.

Podwyżki cen prądu. Rząd wprowadzi ustawy chroniące najuboższych?

Eksperci zapowiadają wzrost cen energii elektrycznej. Państwowa spółka Enea chce, żebyśmy płacili za prąd o 20 procent więcej.

Czy rząd zajmie się ustawami, które ochronią najuboższych przed planowanymi podwyżkami cen? Zdania w Zjednoczonej Prawicy są podzielone. Była minister edukacji Anna Zalewska zapewnia, że tak. Z kolei Janusz Kowalski z Solidarnej Polski nie widzi takich możliwości.

