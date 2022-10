Polska wystosowała notę dyplomatyczną do Niemiec ws. odszkodowań za II wojnę światową. To skutek planowanych przez rząd PiS działań – we wrześniu rządzący przedstawili kompletny raport dotyczący strat Polski po ataku III Rzeszy we wrześniu 1939 roku oraz ponad 5-letniej okupacji. Straty, tzw. reparacje wojenne, oszacowano na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Reparacje wojenne dla Polski. MSZ ujawniło szczegóły noty dyplomatycznej

"Polska w nocie domaga się pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego" – podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Jak podało MSZ RP, Polska domaga się wskutek niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945:

odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych,

zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd,

podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec,

zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych,

uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeczy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce,

pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech,

pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego,

właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej,

podjęcia przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom.

W nocie dyplomatycznej MSZ użyło pojęcia "odszkodowania", a nie "reparacje wojenne". Resort zaznaczył, że to pierwsze ma szerszy charakter i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia.

RadioZET.pl/Gov.pl