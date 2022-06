"Umiarkowany optymizm". Morawiecki o statusie kandydata do UE dla Ukrainy

W sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE jestem umiarkowanym optymistą - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki. Status ten - zaznaczył - nie oznacza natychmiastowego przyjęcia do UE. - Ukraina będzie musiała spełnić szereg warunków, ale chodzi i nadzieję - dodał.

W ubiegły piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki w środę na konferencji prasowej w Raszynie (woj. mazowieckie) był pytany o, to kiedy może nastąpić decyzja w tej sprawie oraz o polskie wsparcie w tym zakresie.

Szef rządu zwrócił uwagę, że jeszcze parę miesięcy temu przyznanie statusu kraju kandydującego dla Ukrainy było uważane "za mrzonkę, za coś zupełnie niemożliwego". Zaznaczył, że Polska razem z krajami bałtyckimi konsekwentnie podnosiła tę kwestię, która - jak mówił - "podnosi morale i daje nadzieję Ukrainie i Ukraińcom".

Ukraina w Unii? "Chodzi o nadzieję"

- Oni, walcząc dzisiaj z ogromnym i barbarzyńskim atakiem ze strony Rosji, jednocześnie walczą o nasze bezpieczeństwo. To dlatego ten status kraju kandydującego jest dla Ukrainy taki ważny - podkreślił premier. Dodał, że Polska już trzy miesiące temu, od szczytu państw UE w Wersalu, rozpoczęła w tej kwestii bardzo szeroką akcję dyplomatyczną.

- Czy ona zostanie zwieńczona powodzeniem, okaże się już za parę dni na szczycie Rady Europejskiej. Jestem umiarkowanym optymistą, bardzo o to zabiegamy. Przecież to nie oznacza natychmiastowego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraina będzie musiała spełnić szereg warunków i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Ukrainy Denys Szmyhal doskonale o tym wiedzą. Ale chodzi o nadzieję - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, Ukraina jest depozytariuszem wartości europejskich - wolności, prawa do życia i suwerenności.

W czwartek i piątek zbierze się w Brukseli Rada Europejska. Unijny przywódcy mają zdecydować o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE. "Rada Europejska uznaje europejską perspektywę Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji. Przyszłość tych krajów i ich obywateli leży w Unii Europejskiej. Rada Europejska postanowiła przyznać Ukrainie i Republice Mołdawii status krajów kandydujących" - napisano w projekcie dokumentu końcowego szczytu Rady Europejskiej.

RadioZET.pl/PAP - Karolina Kropiwiec, Rafał Białkowski