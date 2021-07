TVN bez koncesji na nadawanie? Takie mogą być konsekwencje wejścia w życie projektu ustawy, który w środę wieczorem zgłosiła grupa posłów PiS. Premier Mateusz Morawiecki, komentując projekt, powiedział, że "media informują albo nie informują we właściwy sposób". Zdaniem ekspertów PiS może mocno narazić się Amerykanom, którzy obecnie są właścicielami TVN.

PiS po raz kolejny w tym roku (w lutym politycy partii rządzącej proponowali podatek reklamowy od nadawców i wydawców) proponują zmiany w prawie dotyczące mediów. W środę grupa posłów wniosła do Sejmu projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji.

Zakłada on, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Norwegia, Islandia i Lichtenstain - przyp. red.) pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Taki zapis wprost odnosi się do kanałów Grupy TVN Discovery, która obecnie jest w rękach amerykańskiego koncernu Discovery Communication (zarządza TVN za pomocą spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii). W przyszłym roku Discovery połączy się z innym koncernem z USA - WarnerMedia.

Premier popiera ustawę anty-TVN

Komentując projekt ustawy posłów PiS, premier Mateusz Morawiecki mówił: - W Polsce muszą obowiązywać całkowicie podstawowe reguły - takie, jakie obowiązują w krajach Europy Zachodniej, w innych krajach UE. Przywołał potencjalną sytuację, w której medium miałoby być kupione przez podmiot rosyjski, chiński czy z krajów arabskich. - Czy chcielibyśmy jako obywatele mieć wtedy prawo powiedzieć: "nie"? Chyba 99 procent Polaków odpowie w tym przypadku (...), że chcielibyśmy mieć narzędzia, które byłyby możliwe do zastosowania, aby zapobiec takim przejęciom - ocenił.

Jego zdaniem te przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez zewnętrzne podmioty - zwłaszcza spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - spółek w Polsce i wpływaniu na debatę medialną, "wpływaniu na opinię publiczną przez podmioty zewnętrzne bez zgody polskiego regulatora".

Według Morawieckiego media "informują albo nie informują we właściwy sposób". - Niestety, ta funkcja mediów w czasach III Rzeczpospolitej wypełniana była bardzo jednostronnie i sądzę, że wiecie państwo doskonale, co tutaj mam na myśli - mówił.

Jak stwierdził, "poważne państwo nie może być jak bezwolny listek na wietrze, gdzie skądś ktoś zawieje, tak my musimy temu podlegać". - Musimy mieć instrumenty, które ostatecznie będą w stanie pomóc rozstrzygnąć, czy dane przejęcie jest właściwe na polskiej ziemi, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie - dodał.

"Decyzja mogła zapaść wyżej niż KRRiT"

Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podkreśla, że projekt ustawy ma "głębokie korzenie w nienawiści partii rządzącej do wolnych mediów". - Politycy PiS wielokrotnie zapowiadali taki projekt, więc nie jest on zaskoczeniem. Ale on moim zdaniem upadnie, bo nie znajdzie większości - komentuje dla serwisu RadioZET.pl.

Dodaje, że w obecnym porządku prawnym nie ma podstaw do tego, żeby nie przedłużyć koncesji TVN 24 lub odebrać koncesję pozostałym kanałom Grupy TVN Discovery. KRRiT ma czas do 26 września, aby przedłużyć koncesję na nadawanie satelitarne TVN 24. Od lutego tego roku dokumenty od Grupy TVN Discovery trafiły do KRRiT, ale ta nadal nie podjęła decyzji.

- Przedłużenie koncesji dla TVN 24 to procedura najbanalniejsza z możliwych, która powinna się zakończyć w ciągu 30 dni. W razie dosyłania dodatkowych dokumentów może się nieco przedłużać, ale na pewno nie na wiele miesięcy. Albo więc decyzja w sprawie TVN 24 mogła zapaść znacznie wyżej niż KRRiT, albo też członkowie KRRiT są psychologicznie niezdolni do zagłosowania za przedłużeniem koncesji, choć doskonale wiedzą, że w obecnym stanie prawnym nie mogą rekoncesji odmówić. Podniesienie ręki za rekoncesją dla TVN24 to dla nich jak przestąpienie bramy piekieł - tłumaczy Luft.

W artykułach 35 i 38 ustawy o KRRiT wypisano warunki, które muszą być spełnione do odmowy przedłużenia koncesji - rażące naruszanie ustawy lub zapisów koncesji. - Gdyby KRRiT takie naruszenia stwierdziła, miałaby jednak obowiązek cofnięcia koncesji, a tego nie robiła. Ponadto przyznanie satelitarnej koncesji nie odbywa się w drodze konkursu, jak w przypadku częstotliwości w naziemnych - mówi Luft. Dodał, że w Polsce można bez problemu odbierać kanały, które posiadają zagraniczne koncesje, ale w przypadku naziemnej telewizji konieczna jest zgoda KRRiT.

"To forma szantażu"

- Sejm jest nieprzewidywalny, ale skoro grupa posłów PiS zgłosiła taki projekt, to ma on poparcie - wskazuje Juliusz Braun, były przewodniczący KRRiT oraz członek Rady Mediów Narodowych. W rozmowie z RadioZET.pl podkreśla, że ustawa anty-TVN to forma szantażu i może posłużyć "do wyciszenia TVN w ogóle".

Braun wątpi, że prawdziwym celem projektu ustawy jest zabezpieczenie polskich mediów przed przejęciami spoza Unii. - KRRiT od półtora roku szuka sposoby, aby nie przedłużyć koncesji TVN 24. Okazało się, że nie da się tego zrobić zgodnie z prawem, więc chcą to prawo zmienić - wskazuje. Były przewodniczący KRRiT ocenia, że Amerykanie nie będą biernie przyglądać się zmianom w prawie. - Dla Amerykanów dwie świętości są najważnejsze - wolność słowa i ochrona wolności gospodarczej - podsumowuje.

W poniedziałek "Rzeczpospolita" informowała, że ambasada USA zabiegała o spotkanie z członkami KRRiT w sprawie koncesji dla TVN 24. Rada zaproponowała protokołowanie i nagrywanie spotkania, na co dyplomaci mieli się nie zgodzić.

RadioZET.pl/PAP