TVN odniósł się do projektu ustawy posłów PiS, która daje możliwość odebrania koncesji na nadawanie stacjom Grupy TVN Discovery. Zarząd firmy oświadczył, że "pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów".

Ustawa anty-TVN, jak nazywany jest potocznie projekt ustawy o radiofonii i telewizji, w środę wieczorem trafiła do Sejmu. Zgodnie z nim, koncesje na nadawanie w Polsce mogą otrzymać podmioty zagraniczne zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (UE, Norwegia, Islandia i Liechtenstein), o ile nie są zależne od innych spółek, których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza EOG. Projekt zgłosiła grupa posłów PiS.

To wprost uderza w TVN, którego obecnie właścicielem jest amerykański koncern Discovery Communication. W przyszłym roku połączy się z inną spółką z USA - WarnerMedia.

Zarząd TVN: nie ugniemy się pod żadnymi naciskami

Zarząd TVN napisał w oświadczeniu: "Dla TVN najważniejsi są widzowie i ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni, działając w imieniu naszych widzów".

TVN jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w sprawie przedłużenia koncesji dla stacji TVN 24 (26 września wygasa obecna koncesja na nadawanie stacji w Polsce. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.

W czwartek do projektu ustawy medialnej odniósł się premier Mateusz Morawiecki: - Te przepisy, o które grupa parlamentarzystów zabiega, mają zapobiec przejmowaniu przez zewnętrzne podmioty - zwłaszcza spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w uproszczeniu mówiąc spoza Unii Europejskiej - podmiotów Polsce i wpływaniu na debatę medialną, wpływaniu na opinię publiczną przez podmioty zewnętrzne bez zgody polskiego regulatora.

Juliusz Braun, były przewodniczący KRRiT, w rozmowie z serwisem RadioZET.pl podkreślił, że ustawa anty-TVN to forma szantażu i może posłużyć "do wyciszenia TVN w ogóle". - KRRiT od półtora roku szuka sposobu, aby nie przedłużyć koncesji TVN 24. Okazało się, że nie da się tego zrobić zgodnie z prawem, więc chcą to prawo zmienić - dodał.

RadioZET.pl/PAP