PiS nie rezygnuje z lex-TVN. Ultimatum dla Gowina i możliwy termin głosowania

Ustawa anty-TVN ma zostać przegłosowana już w tym tygodniu, a Jarosław Gowin ma ją poprzeć, bo inaczej straci funkcję wicepremiera – ustalił Onet. Ultimatum przewodniczącemu Porozumienia miał postawić prezes PiS Jarosław Kaczyński. PiS szuka też alternatywnej większości wśród części posłów Konfederacji, którzy są niechętni USA. Chodzi o wywodzącą się z Ruchu Narodowego grupę z Robertem Winnickim na czele. Prezes Prawa i Sprawiedliwości liczy też na głosy Kukiz’15, choć Paweł Kukiz zapowiadał, że nie poprze nowelizacji bezwarunkowo. Chciałby m.in. dymisji Jacka Kurskiego z funkcji szefa TVP.

Ustawa anty-TVN. Ultimatum PiS dla Gowina. Głosowanie możliwe na najbliższym posiedzeniu

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji został złożony w Sejmie 7 lipca przez grupę posłów PiS. Gdyby przepisy weszły w życie, radio lub telewizja w Polsce mogłaby należeć tylko do podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego nie należą Stany Zjednoczone. Według Onetu pozwoliłoby to wymusić na amerykańskim koncernie Discovery sprzedaż telewizji TVN firmom lub osobom kojarzonym z PiS.

Rząd zapewnia jednak, że chodzi o ochronę polskiego rynku medialnego. Premier Mateusz Morawiecki mówił: - W Polsce muszą obowiązywać całkowicie podstawowe reguły - takie, jakie obowiązują w krajach Europy Zachodniej, w innych krajach UE. Politycy PiS przekonują, że dzięki nowelizacji, polskich mediów nie mogłyby kupić firmy z państw niedemokratycznych takich jak Rosja, Chiny czy państwa arabskie.

Porozumienie Jarosława Gowina ma uwagi do projektu. Koalicjanci PiS chcą rozszerzyć możliwość kupna radia lub telewizji w Polsce o inwestorów z grupy państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Należą do niej Stany Zjednoczone, więc amerykański koncern nie musiałoby odsprzedać TVN-u. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że jej ugrupowanie przygotowuje poprawki wzorując się na ustawie covidowej dotyczącej przepisów antyprzejęciowych, z których wyłączone są kraje: Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wspomnianej OECD. Przepisy wykluczyłyby zatem możliwość przejęcia mediów przez Rosję, Chiny i kraje arabskie.

Lex-TVN może być głosowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Kiedy Sejm zajmie się projektem? Wicemarszałek Ryszard Terlecki poinformował, że głosowanie może odbyć się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Pytany przez dziennikarzy o prace legislacyjne nad przygotowaną przez posłów PiS nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, powiedział, że ten projekt znajduje się w porządku obrad Sejmu. – Ale to nie znaczy, że to jest ustawa przeciwko komukolwiek. To jest ustawa, która jakby porządkuje nasze prawo dotyczące funkcjonowania mediów - zaznaczył. Przyznał, że głosowanie nad projektem może odbyć się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Terlecki był również pytany, czy wicepremier Jarosław Gowin może stracić stanowisko za brak poparcia niektórych ustaw. – Na razie takiego zdarzenia nie ma, więc to jest pytanie czysto hipotetyczne. Cały czas trwają rozmowy wewnątrz naszej koalicji, uzgadniamy rozmaite stanowiska, nie tylko dotyczące tej kwestii. Jak dotąd zachowujemy spokojnie większość - powiedział. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 21-23 lipca.

