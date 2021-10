Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz szef MON Mariusz Błaszczak przedstawią założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny - poinformował resort obrony. Konferencja poświęcona projektowi odbędzie się we wtorek w Warszawie.

Ustawa o obronie ojczyzny ma „kompleksowo uporządkować przepisy dotyczące Sił Zbrojnych, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym między innymi ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony”. Konferencja w tej sprawie odbędzie się we wtorek o godzinie 13 w Warszawie.

O projekcie tej ustawy wicepremier Jarosław Kaczyński mówił m.in. we wrześniowym wywiadzie dla PAP. – Koncentruję się głównie na projektach dotyczących tego, by polska obrona narodowa, ale taka szerzej rozumiana, także obrona w stosunku do różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, katastrof naturalnych, była wyraźnie lepsza. Pandemia pokazała, że tutaj potrzebna jest jednak duża sprawność i że ona musi być przekrojowa – powiedział.

Ustawa o obronie ojczyzny zostanie zaprezentowana we wtorek

– Krótko mówiąc, w jednym miejscu Polski rządzą pozapartyjne siły, w innych partie opozycyjne i ci opozycyjni samorządowcy niejednokrotnie wychodzą ze swojej właściwej roli. Gdy mamy jakieś zagrożenie, dzieje się coś złego, różnice między nami nie mogą oddziaływać na to, jak się działa. Musimy te sprawy rozwiązać, musimy tutaj mieć odpowiednie instrumenty, które oczywiście będą działać czasowo w momencie zagrożenia. Gdy ono mija, to wszystko wraca do stanu poprzedniego – dodał Kaczyński.

Wicepremier zasugerował również, że po przyjęciu rozwiązań, które zaproponuje, rozważy opuszczenie rządu. – Kiedy te ustawy będą w procesie uchwalania lub zostaną uchwalone, zastanowię się, czy nie wrócić do mojego właściwego zajęcia, czyli kierowania partią – zapowiedział lider PiS.

Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak w sierpniu podkreślił, że jesienią tego roku zaprezentowana zostanie ustawa przygotowywana w ramach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. – Te dokumenty stworzą podstawy do zwiększenia liczebnego Wojska Polskiego, a zasadniczym elementem tej ustawy będzie mechanizm finansowania – mówił minister obrony. Jak zaznaczył, nakłady na obronność będą się zwiększać.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK