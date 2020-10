Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego trwają już od tygodnia. Wybuchły w zeszły czwartek, po tym, jak TK za niezgodny z konstytucją uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., który dopuszcza przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu. Zdanie odrębne złożyło jedynie dwóch sędziów.

Setki i tysiące osób gromadzą się w dużych oraz mniejszych miastach w całym kraju. Protestują pod Sejmem, a także miejscami zamieszkania i biurami poselskimi i senatorskimi polityków PiS. Ogólnopolski Strajk Kobiet - jedna z organizacja uczestniczących w masowym sprzeciwie - przedstawiła we wtorek główne postulaty protestujących. Jednym z nich jest dymisja rządu.

Sytuacja wymyka się rządzącym spod kontroli, ponieważ nie spodziewali się oni w trakcie szalejącej pandemii tak gwałtownego sprzeciwu i masowych protestów. Problem nie rozwiązuje też taktyka "ani kroku wstecz", forsowana przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS stwierdził, że "innego wyroku być nie mogło". Wzywał też do obrony kościołów przez demonstrującymi, a opozycję w Sejmie nazwał "przestępcami:

Porozumienie proponuje zmiany w prawie dot, aborcji

Nie wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy zgadzają się z takim podejściem. Koalicjant PiS, czyli Porozumienie wydało już oświadczenie, będące zarówno komentarzem do bieżącego sporu światopoglądowego, jak zestawem propozycji regulacji prawnych w zakresie przerywania ciąży.

Jedną z nich jest "wprowadzenie zapisów prawnych, które precyzyjnie i jednoznacznie chronią dzieci z zespołem Downa, a jednocześnie uwzględniają prawo do decyzji matki w skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach nieuleczalnych wad letalnych dziecka, skazującymi je na śmierć w trakcie ciąży, lub niedługo po urodzeniu".

Rzecznika i posłanka Porozumienia Magdalena Sroka poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską, że Gowin rozmawiał także z Jarosławem Kaczyńskim i zaprezentował mu stanowisku swojego ugrupowania. Wedle słów Sroki, prezes PiS miał się do tej propozycji odnieść "sceptycznie".

Nie oznacza to, że Kaczyński nie byłby w ogóle skłonny poprzeć takiego rozwiązania - jak twierdzą rozmówcy portalu, chodzi o to, by przeczekać niepokoje społeczne i nie dać protestującym argumentów, że to pod ich wpływem PiS zmienia zdanie.

Gowin i Duda sojusznikami ws. nowego kompromisu aborcyjnego?

Ale Gowin się nie poddaje. Jak pisze WP, jego sojusznikiem w kwestii "nowego kompromisu aborcyjnego" miałby być prezydent Andrzej Duda. To w tym gronie miałyby być omawianie nowe propozycje legislacyjne w zakresie doprecyzowania, kiedy dopuszczalne było przerywanie ciąży. Portal podaje, że Duda jest zwolennikiem budowania szerokiego konsensusu politycznego w tej kwestii.

- Sojusz Dudy z Gowinem może przerwać te napięcia i doprowadzić do względnego społecznego spokoju - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską polityk obozu rządzącego, który przyznaje, że nie jest zwolennikiem orzeczenia TK.

- Trzeba się wziąć do pracy i przygotować przepisy wspólnie z ekspertami, żeby dzieci na przykład z zespołem Downa były chronione, ale żeby kobiety nie były narażane na cierpienie psychiczne i fizyczne (…). Bo jeżeli kobieta ma urodzić dziecko, które praktycznie rzecz biorąc natychmiast będzie martwe, to jest to narażanie jej na niewyobrażalne cierpienie psychiczne i fizyczne - powiedział w środowej rozmowie z Polsat News prezydent. Był to jego pierwszy publiczny komentarz po wyroku Trybunału i wybuchu masowych protestów.

