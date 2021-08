WP: Ziobro i jego żona mają nieruchomości warte 5 mln zł. Próbowano zablokować publikację

Dziennikarze Wirtualnej Polski przeanalizowali księgi wieczyste i oświadczenia majątkowe Zbigniewa Ziobry i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Z oświadczenia majątkowego Ziobry za 2020 roku złożonego w kwietniu 2021 roku wynika, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a także poseł oraz członek Krajowej Rady Sądownictwa zarobił 290 868,38 zł z tytułu pełnienia tych funkcji.

Nie wiadomo, ile zarabia Patrycja Kotecka-Ziobro. Rzecznik spółki LINK4 nie odpowiedział na pytania dziennikarzy. Kotecka-Ziobro 26 marca 2020 roku została powołana w skład zarządu. Z publicznie dostępnych informacji, znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że zarząd, w którym na początku 2020 roku były dwie osoby, a po dołączeniu Koteckiej-Ziobro zasiadały trzy, otrzymał w 2020 roku 3 077 788 złotych (wchodzą w to wynagrodzenia wypłacone i należne, ale jeszcze niewypłacone).

Firma w związku z awansem Patrycji Koteckiej-Ziobro w marcu 2020 roku opublikowała komunikat, w którym zaznaczono, że „na prośbę nowo powołanej członkini Zarządu jej wynagrodzenie pozostanie bez zmian”. Żona ministra sprawiedliwości wcześniej była szefową pionu marketingu.

Nieruchomości Zbigniewa Ziobry i Patrycji Koteckiej-Ziobro

Zbigniew Ziobro jest współwłaścicielem rodzinnego domu w Krynicy-Zdroju. Należy do niego jedna trzecia domu, odpowiadająca lokalowi o powierzchni 85,6 mkw. Ziobro wycenił udział w nieruchomości na 150 tys. złotych. Dziennikarze Wirtualnej Polski zlecili ekspertom z firmy Cenatorium wycenę, opartą o dane z największej bazy cen transakcyjnych w Polsce. Według ekspertów wartość części nieruchomości należącej do Ziobry jest znacznie wyższa niż podana w oświadczeniu – wynosi ona pomiędzy 305 tys. zł a 340 tys. zł.

Ziobro posiada również część mieszkania w krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Składa się ono z trzech pokojów z kuchnią. Nieruchomość ma w sumie 73,37 mkw. Do ministra należy jedna szósta mieszkania. Całość wata jest 691 722 tys. zł. A więc udział ministra Zbigniewa Ziobry jest wart 115 tys. zł. Dziennikarze Wirtualnej Polski zaznaczyli, że Ziobro nie wykazał udziału w tej nieruchomości w oświadczeniu majątkowym. Zapytali o to w Ministerstwie Sprawiedliwości.

"Minister Zbigniew Ziobro aktem notarialnym przekazał udział w masie spadkowej – obejmującej udziały we wskazanym przez Pana mieszkaniu – na rzecz swojej matki. W związku z tym w świetle obowiązującego prawa nie jest współwłaścicielem tego mieszkania. Nie mógł zatem wskazać wspomnianych udziałów w aktualnym oświadczeniu majątkowym" - wyjaśnia biuro prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie udało się ustalić, dlaczego Zbigniew Ziobro w księdze wieczystej jest wskazany jako współwłaściciel mieszkania, choć – jak twierdzi – nie nie jest.

Ziobro posiada jeszcze jedną nieruchomość w Krakowie, zaledwie 110 metrów od opisanego wcześniej. Należy do niego 125-metrowe mieszkanie warte według serwisu Urban.one.wp.pl 1 283 949 złotych. Zbigniew Ziobro sam wycenił nieruchomość na 540 tys. zł.

Ziobro posiada również działki we wsi Radwanowice pod Krakowem. Wieś znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Minister kupił tam dwie działki rolne – połowa jest zadrzewiona, a reszta użytkowana rolniczo. Mają one powierzchnię 5 300 mkw. Dziennikarze Wirtualnej Polski zwracają uwagę, że w oświadczeniu majątkowym Ziobro wpisał o 2 000 mkw. więcej. Wartość nieruchomości według wyceny eksperta z firmy Cenatorium to między 31 a 35 tys. zł. Ziobro zadeklarował w oświadczeniu majątkowym, że są warte o 100 tys. zł więcej. Cenę mogłoby także podbić ewentualne pozwolenie na budowę.

Do Ziobry należy także posiadłość w Jeruzalu pod Skierniewicami. We wrześniu 2020 roku „Gazeta Wyborcza” napisała, że w promieniu 600 metrów wokół domu jest strefa zamknięta dla ruchu lotniczego. Ministerstwo poinformowało wtedy, że wiązało się to z groźbą zamachu. Jan S., podejrzany o zorganizowanie międzynarodowej grupy przestępczej handlującej tzw. dopalaczami, zlecił zabójstwo ministra sprawiedliwości. Miał zaoferować przestępcy, który konstruował ładunki wybuchowe 100 tys. zł za dokonanie zamachu na Ziobrę.

Z analizy firmy Cenatorium wynika, że dwie działki Ziobry w Jeruzalu mają 25 tysięcy mkw. Na jednej z nich został wybudowany dom jednorodzinny o powierzchni 100 mkw. oraz garaż i domek letniskowo-gospodarczy, które łącznie mają 70 mkw.

Większość działek jest porośnięta lasem sosnowo-brzozowym. Łączna wartość całej nieruchomości według ekspertów to od 1 090 000 zł do 1 340 000 zł. Według Ziobry dom jest warty 646 tys. zł, a działki 275 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym minister podał, że dom jest w trakcie budowy, ale dziennikarze, którzy byli na miejscu, nie zauważyli, aby toczyły się tam jakiekolwiek race budowlane. Biuro prasowe resortu sprawiedliwości poinformowało, że "w ubiegłym miesiącu dobiegły końca prace wykończeniowe domu i trwają ostatnie formalności związane z oddaniem go do użytku".

Patrycja Kotecka-Ziobro ma mieszkanie na Ursynowie o powierzchni 144,5 mkw. Według wyceny serwisu Urban.one.wp.pl jest warte 1 658 427 zł. Żona ministra sprawiedliwości ma jeszcze połowę mieszkania o powierzchni 55,85 mkw. na Wilanowie. Druga połowa należy do jej rodziców. Według Urban.one.wp.pl jest warte 660 337 zł, zatem część Koteckiej to 330 tys. zł. Kotecka Ziobro w 2008 roku przekazała jako darowiznę 50-metrowe mieszkanie w warszawskiej dzielnicy Wola.

Kotecka-Ziobro i Ziobro cały majątek posiadają osobno. Z wyliczeń Wirtualnej Polski wynika, że Zbigniew Ziobro zgromadził w nieruchomościach ok. 3 mln zł, a jego żona 2 mln zł. W sumie daje to 5 mln zł.

"W odróżnieniu od innych opisywanych polityków minister Zbigniew Ziobro i jego żona nie dokonywali żadnych zmian w statusie prawnym małżeństwa po jego zawarciu. W ramach obowiązującego prawa zawierając małżeństwo Państwo Ziobro od początku zdecydowali się na relacje na zasadach odrębności majątkowej. Wynikało to z decyzji małżonki, która chciała zachować niezależność w sferze majątkowej" - wyjaśniło nam powody podjętej decyzji Ministerstwo Sprawiedliwości.

Próba zablokowania artykułu

Dziennikarze Wirtualnej Polski poinformowali, że była próba zablokowania artykułu. Po wysłaniu pytań do firmy LINK4, w której pracuje Kotecka-Ziobro, zadzwonił do nich wiceminister z resortu sprawiedliwości należący do Solidarnej Polski. Pytał dziennikarzy, czego potrzebują od Koteckiej-Ziobro.

Żona ministra sprawiedliwości kontaktowała się z innymi przedstawicielami WP i próbowała wpłynąć na publikację. „W przesyłanych wiadomościach zarzuciła nam nękanie i stwierdziła, że będzie musiała powiadomić o naszych działaniach policję. Do różnych pracowników WP zaczęły docierać sygnały nawet o tym, że jeden z nas rzekomo usiłował sforsować kilkumetrowe ogrodzenie i włamać się na teren jednej z posesji, co wzbudziło w Ziobrach obawy o nasze intencje” - czytamy w artykule WP. Również odpowiedź rzecznika prasowego LINK4 dziennikarze odebrali jako próbę wywarcia presji w celu zaniechania publikacji. Patycja Kotecka-Ziobro nie odpowiedziała na pytania o swój majątek.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/oprac. AK