Atak na biuro poselskie Beaty Szydło. "Zadowoleni jesteście z siebie?"

Atak na biuro poselskie Beaty Szydło w Wadowicach. Jak przekazał poseł Filip Kaczyński nieznani sprawcy usiłowali wyrwać ze ściany budynku tablicę informacyjną. Przed wejściem do biura pozostawiono z kolei transparent z napisem "Pamięci ofiar polityki granicznej PiS" oraz znicz. Sprawa została już zgłoszona na policję.

Polityk zasugerował, że winę za atak na biuro ponosi polityka Platformy Obywatelskiej. "Owoce działalności Franek Sterczewski Klaudia Jachira (oryginalna pisownia) i spółki dotknęły również moje biuro poselskie w Wadowicach, które dziele z Panią Premier Beatą Szydło Zniszczenie i próba wyrwania tablicy właśnie jest zgłaszane Polska Policja. Zadowoleni jesteście z siebie Platforma Obywatelska?" - napisał poseł Kaczyński.

Atak na biuro Beaty Szydło w Wadowicach

Dwa tygodnie temu zaatakowano biura posłów Lewicy. "Zniszczone biura posłów Lewicy w Ostrowie Wlkp. To właśnie efekt pisowskiego przemysłu pogardy! Ale wiecie co? Jesteśmy nie do zatrzymania! Im więcej szczucia, tym więcej ludzi dobrej woli, którzy wiedzą, że progresywnych sił nie można wystraszyć" - napisał Krzysztof Śmiszek.

Z kolei na początku lutego w Katowicach doszło do ataku na biuro posłanki Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej. Sprawcy pomalowali czarną farbą okna biura. Napisali "pedały raus!"

