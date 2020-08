Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji podała się do dymisji. To trzecia dymisja w rządzie Mateusza Morawieckiego w ciągu dwóch dni – wczoraj zrezygnował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, dziś szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

Wanda Buk o swojej dymisji z urzędu wiceministra cyfryzacji poinformowała w mediach społecznościowych. Zastępczyni Marka Zagórskiego w krótkim wpisie na Twitterze podziękowała swoim współpracownikom za ''wspaniały i intensywny czas'' w ministerstwie cyfryzacji.

''Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją dziekuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście'' - napisała Wanda Buk.

Wanda Buk w ministerstwie cyfryzacji pracowała od 10 lipca 2018 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Ukończyła aplikację adwokacką w Polsce - tytuł adwokata zdobyła w 2017 roku. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda - prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej.

Wanda Buk pracowała w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego.

Łukasz Szumowski i Janusz Cieszyński odchodzą z ministerstwa zdrowia

Łukasz Szumowski poinformował we wtorek, że podaje się do dymisji. Zapewniał, że o takim zamiarze informował wcześniej premiera oraz rząd, a dymisję przygotowywał od lutego, jednak nie doszło do niej ze względu na pandemię koronawirusa. Szumowski swoją decyzję motywował względami osobistymi i poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza.

W poniedziałek o swoim odejściu z resortu poinformował w mediach społecznościowych wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

