Wąsik zawiadamia prokuraturę ws. Ochojskiej. "Łukaszenka powinien wysłać jej kwiaty"

- Przed chwilą podpisałem zawiadomienie do prokuratury w sprawie słów Janiny Ochojskiej kierowanych pod adresem Straży Granicznej - poinformował w środę na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Wiceminister wskazał, że chodzi o porównanie przez Ochojską sytuacji przy polsko-białoruskiej granicy do wydarzeń wojennych.

Wiceszef MSWiA o przygotowaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Janinę Ochojską poinformował w środę rano w TVP. "Nie pozwolimy na to, żeby porównania, które ona konstruuje w przestrzeni publicznej były adresowane do Straży Granicznej" - mówił.



Wąsik zapytany w TVP o europosłankę, założycielkę Polskiej Akcji Humanitarnej Janinę Ochojską, która - jak zaznaczył prowadzący - nie ma dobrego zdania o polskiej Straży Granicznej, poinformował, że zostało przygotowane wobec niej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Maciej Wąsik zawiadamia prokuraturę ws. Janiny Ochojskiej

- Przygotowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i lada chwila zostanie skierowane to zawiadomienie wobec pani Ochojskiej, bo nie pozwolimy na to, żeby porównania, które ona konstruuje w przestrzeni publicznej były adresowane do Straży Granicznej - powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. - Przypomnę, że to są rzeczy niedopuszczalne. Ona porównywała tę sytuację do sytuacji wojennych, że ostatnie takie historie, które się dzieją na granicy to ona zna z opowieści o II wojnie światowej (...). To jest nieprawdziwe, nieuprawnione, to są wymysły, to też jest polityka - mówił.

- Każdy, kto zobaczył sytuację w Kuźnicy nieopodal granicy, czy na samym przejściu granicznym mógł sobie wyrobić zdanie, co tak naprawdę dzieje się na granicy i kto jest stroną agresywną, i przyznam, że to zamknęło troszeczkę usta tym osobom, które od początku konfliktu wydaje mi się wspierały stronę białoruską - mówił.

Przypomniał sytuację w Usnarzu Górnym, kiedy to - jak mówił - część polityków "jeździło tam, lamentując nad strasznym losem kilkudziesięciu osób, które mieszkały w sierpniu w namiotach pod Usnarzem, które starały się rzucać przez granicę pizzę i inne śpiwory dla nich".

Dodał, że "przy okazji jest to granie na nutach Łukaszenki. Łukaszenka niezwykle się cieszy i myślę, że powinien wysłać kwiaty pani Janinie Ochojskiej" - powiedział.

Janina Ochojska angażowała się w pomoc uchodźcom na granicy. Na początku grudnia domagała się przyjęcia wniosków azylowych od trzech Syryjczyków, którzy według aktywistów z Grupy Granica byli pięciokrotnie wypychani na Białoruś przez polskich pograniczników.

RadioZET.pl/PAP/Polskie Radio