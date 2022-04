Wewnętrzna wojna w PZU. W ruch idzie czarny PR i szukanie haków

Na jesieni 2021 r. rada nadzorcza PZU Zdrowie zleciła wewnętrznym audytorom prześwietlenie spółki. Wewnętrzne śledztwo nadzorował wiceprezes PZU Ernest Bejda, były szef CBA. Raport w grudniu został zaprezentowany na posiedzeniu rady. Co dziwne, posiedzenie odbyło się bez udziału zarządu spółki, który nawet nie otrzymał dokumentu. Informacje o tym, co zawiera raport, zaczęły krążyć po korytarzach. Niespodziewanie 20 stycznia rezygnację z funkcji prezesa PZU Zdrowie złożyła Anna Janiczek. Została jednak w spółce na stanowisku dyrektorki do spraw relacji z klientem. Janiczek od lat dobrze zna się z prezes zarządu PZU Życie Aleksandrą Agatowską.

Temat poufnego raportu o PZU Zdrowie jednak nie umarł. Do kilku ogólnopolskich redakcji trafiła anonimowa notatka, która w alarmistycznym tonie opisywała raport i zabiegi wokół niego. „Raport, choć cząstkowy, bo audyt jeszcze się nie zakończył, jest miażdżący dla spółki. Spółka jest nierentowna, generuje ogromną dziurę, oferta niekonkurencyjna i nierynkowa. Mimo licznych sygnałów kadry menedżerskiej, danych finansowych i danych biznesowych, nie podejmowano kroków naprawczych” – pisał autor notatki.

Dziennikarze Radia ZET i "Polityki": Wewnętrzna wojna w PZU

Jak udało nam się ustalić, dokument mieszał informacje prawdziwe z nieprawdziwymi. Mówił o tym, że Janiczek została odwołana z funkcji prezesa PZU Zdrowie przez radę nadzorczą w trybie natychmiastowym, choć odeszła sama. Według informatorów „Polityki” i Radia ZET nieprawdziwa była też informacja, że „dodatkowo w trakcie audytu wykryto nieprawidłowości, które wskazują co najmniej rażące i wieloletnie zaniechania prezes PZU Zdrowie, a część z nich ma znamiona spraw dla prokuratury: działanie na szkodę spółki, podejrzenie korupcji”.

– W raporcie sporządzonym dla rady nadzorczej PZU Zdrowie nie ma o tym słowa. Niezłożenie doniesienia do prokuratury w przypadku obnażenia działań na szkodę spółki czy podejrzenia korupcji obciążałoby prezes PZU Kozłowską-Chyłę czy wręcz było dla niej dyskwalifikujące – mówi osoba znająca kulisy sprawy.

Komu podpadła żona jednego ze strategów PiS?

Notatka uderza jeszcze w kogoś. Jej część poświęcona jest prezes PZU Życie Aleksandrze Agatowskiej, która do września 2021, a więc w okresie objętym kontrolą audytorów Ernesta Bejdy, nadzorowała PZU Zdrowie. „Nadzorowała ten obszar biznesowy z ramienia Zarządu grupy, ona promowała swoją koleżankę [Janiczek] do awansów i na pewno ona konsultowała liczne decyzje biznesowe” – pisze autor notatki. Wspomina, że Agatowska nie ukrywa ambicji, by walczyć o fotel prezesa grupy.

Agatowska to doświadczona menedżerka, od lat pracuje w ubezpieczeniach. Prywatnie jest żoną jednego z głównych strategów kampanijnych PiS. – Jej mąż ma dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim, więc nie jest zagrożona odwołaniem. Agatowska nie musiała podporządkować się prezesce całej spółki Kozłowskiej-Chyle. Przetrwała już czterech prezesów spółki matki, co najlepiej dowodzi, że jest odporna na walki frakcji – opowiada osoba dobrze zorientowana w tych układach.

Prezes PZU i jej doradca rektor UW

Beata Kozłowska-Chyła stoi na czele grupy PZU od dwóch lat. Była doradczynią Przemysława Gosiewskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, co pomagało jej karierze w państwowych spółkach, ale dziś pozycję zawdzięcza przede wszystkim relacjom z Maciejem Łopińskim. To jeden z najbardziej zaufanych ludzi prezesa PiS. To Łopiński rekomendował ją na prezeskę PZU, a Jarosław Kaczyński nie miał nic przeciwko. Kozłowska-Chyła stara się również utrzymywać dobre relacje z szefem resortu aktywów państwowych Jackiem Sasinem.

– Beata jest też w bliskich relacjach z Alojzym Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, co jest na rękę prezesowi Kaczyńskiemu – opowiada nasz informator. Kiedy prof. Nowak startował na stanowisko rektora, mówiono, że ma wsparcie sympatyków PiS pracujących na uczelni. Podobno też nieraz był widziany w kwaterze głównej PiS przy Nowogrodzkiej. W kwietniu 2020 r. po dziewięciu latach zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej PZU i został doradcą ekonomicznym nowej prezes Kozłowskiej-Chyły. Cztery miesiące później został powołany do RN Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, a jego kandydaturę zgłosiło Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU. Rektor Nowak pracuje też w radach nadzorczych JSW (od 10 lat) i Banku Millennium.

Rektora i prezeskę PZU łączą też biznesowe relacje. W 2018 r. założyli wydawnictwo Polished Publishing Group, w którym mają większościowe udziały. Przez dwa lata, do maja 2020 r., Kozłowska-Chyła była prezeską sprywatyzowanego w 1995 r., uznanego w świecie nauki Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Zastąpił ją syn Alojzego Nowaka, a rektor jest w radzie nadzorczej tej spółki. To nie koniec. W styczniu 2020 r. powstała Fundacja Akademickiego Związku Sportowego, w której prof. Nowak jest prezesem (jest też szefem samego AZS), a Kozłowska-Chyła była wiceprezeską.

Jesienią minionego roku „Polityka” ujawniła, że PZU zostało głównym sponsorem AZS. Spółka zasłania się tajemnicą i nie chce ujawnić, ile wydaje na ten kontrakt sponsorski. Teraz udało nam się ustalić, że chodzi o 600 tys. zł rocznie. Z naszych informacji wynika też, że kiedy zaczęliśmy interesować się tą sprawą, Bejda miał doradzać Kozłowskiej-Chyle, aby odeszła z Fundacji AZS. Zgodnie z wpisem do KRS zrezygnowała 18 stycznia 2022 r.

W spółce i na uniwersytecie coraz głośniej komentowane są relacje rektora i prezeski. – Ona jest jego podwładną na UW, a on jej doradcą w PZU, któremu wypłaca pensję, co rodzi jednak jakiś konflikt interesów. Nie powinno dochodzić do takich zależności – mówi prof. prawa z UW, który chce zachować anonimowość. Inny, który zajmuje się prawem gospodarczym, komentuje: – To jest niepojęte, że rektor jednej z największych polskich uczelni zgodził się być doradcą prezes wielkiego państwowego konglomeratu finansowego. To podważa jeden z fundamentów uczelni, jakim jest autonomia od władzy politycznej.

Szybka magisterka wiceminister Gembickiej

Nasi rozmówcy opowiadają, że takich polityczno-uniwersyteckich układów jest więcej. Wykładająca na UW Beata Kozłowska-Chyła odegrała kluczową rolę w rozwiązaniu niewygodnej dla rządu sprawy z pracą magisterską wiceminister rolnictwa Anny Gembickiej, która zaliczana jest do obozu premiera Morawieckiego. W lipcu 2019 r. dziennik „Rzeczpospolita” ujawnił, że powołana – wtedy na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – 28-latka nie ma skończonych studiów. Wiceminister tłumaczyła dziennikarzom, że wznowiła naukę i niebawem ukończy studia. Jak udało nam się ustalić, promotorką pracy Gembickiej zatytułowanej „Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa” była Kozłowska-Chyła.

Wszystko załatwiono w tempie bardzo przyspieszonym. Temat pracy został zatwierdzony 29 sierpnia, praca złożona 5 września i obroniona cztery dni później. Jak twierdzą nasi informatorzy, Gembicka zmieniła dziedzinę prawa, której miała dotyczyć jej praca, i promotora. Wiceminister dopytywana o tę sprawę odpisuje: „Wystąpiłam o tę zmianę w związku ze zmianą zainteresowań naukowych. Moja ówczesna praca zawodowa pozwoliła mi na zdobycie większej wiedzy na tematy z zakresu prawa handlowego, co spowodowało, że wiedzę tę chciałam wykorzystać w pracy magisterskiej. W związku z powyższym zdecydowałam się na zmianę promotora na osobę, która zajmuje się tematyką, która była przedmiotem pracy”.

Dlaczego Kozłowska-Chyła chciała pomóc Annie Gembickiej? – Bo pani prezes wie, że trzeba też czasami pomóc przeciwnikom Jacka Sasina, czyli ludziom premiera.– opowiada o strategii Kozłowskiej-Chyły nasz informator. I dodaje, że prezes Kaczyński, który i tak na końcu o wszystkim decyduje, uważnie przygląda się układowi sił i wyciąga wnioski.

RadioZET.pl/ Mariusz Gierszewski, współpraca: Anna Dąbrowska