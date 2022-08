"Wiadomości" TVP uderzają w opozycję po katastrofie na Odrze. Szokujący materiał

TVP nie pierwszy raz usprawiedliwia podległe rządowi PiS służby po katastrofie ekologicznej na Odrze. W środę 17 sierpnia widzowie zobaczyli materiał, w którym prowadząca Danuta Holecka chwaliła działania władz w walce ze skażeniem drugiej najdłuższej rzeki Polski.

Z drugiej strony wybrzmiał natomiast przekaz o problemie stwarzanym przez opozycję i jej przywódców. Zostali oni wręcz określeni jako "nieudacznicy".

"Wiadomości TVP" uderzają w opozycję po katastrofie na Odrze

Serwis przygotował pasek: "Nieudacznicy z opozycji pouczają innych". W dalszej części serwisu "Wiadomości" TVP wzięły pod lupę zalane ulice Gdańska oraz sprawę zmarłych kóz w Warszawie, by uderzyć w samorządy kierowane przez prezydentów Aleksandrę Dulkiewicz i Rafała Trzaskowskiego.

Całość zwieńczył komentarz red. Michał Karnowskiego (prorządowy tygodnik "Sieci"), który stwierdził, że zwłaszcza "prezydent Warszawy powinien milczeć z pokorą jeśli chodzi o katastrofy spowodowane przez człowieka".

"PRL bis działa gorzej, kto przeżył, ten wie"

Internauci są zniesmaczeni i nie kryją zażenowania skalą nachalnej propagandy w telewizji kierowanej przez Jacka Kurskiego. Przytaczamy jedynie kilka z komentarzy, nadających się do cytowania:

"Trochę mnie to dziwi, że jeszcze nie dochodzi na tych paskach do wyzwisk pod adresem opozycji" – napisał dziennikarz Salon24.pl Marcin Dobski.

"Żałosny, propagandowy ściek" – ocenił Miłosz Motyka z PSL. "Nie działa psychiatria nawet dla ludzi władzy. PRL bis działa gorzej, kto przeżył, ten wie" – skomentował inny z użytkowników.

"To jest coś tak nieprawdopodobnego, że w żadnym innym cywilizowanym kraju, po prostu nie mogłoby się zdarzyć. Na to idzie 2 mld zł z kieszeni podatników. Nawet w komunie telewizja była na wyższym poziomie. To jest ściek" - podał kolejny internauta z Twittera.

RadioZET.pl/Wiadomości TVP/Twitter.com