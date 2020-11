- Po co Polsce ta kabała? Jesteśmy państwem pro-unijnym, pro-europejskim, to wynika ze wszystkich badań. Zastanawiam się, na co to Polsce? – pytał w Radiu ZET wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zawetuje unijny budżet. Nie zgadza się na zaproponowany mechanizm powiązania budżetu z praworządnością.

- Przedstawiliśmy ofertę Mateuszowi Morawieckiemu, żeby teraz nie jechał i nie robił z siebie wielkiej europejskiej beki, bo wszyscy będą się śmiali. Jedzie teraz wetować budżet marzeń – mówi wicemarszałek Piotr Zgorzelski. - Żeby nie robił z siebie pośmiewiska, to zaproponowaliśmy, by nie musiał być zakładnikiem 18 posłów Zbigniewa Ziobry, że my z naszymi posłami przy ratyfikacji Funduszu Odbudowy poprzemy ją - dodaje.

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski apeluje do rządu, by ten się „nie ośmieszał”. - Zamknijcie ten temat i pozwólcie samorządom i przedsiębiorcom wydawać te pieniądze - mówi Zgorzelski. – To wszystko, co dzisiaj robi premier Morawiecki z Orbanem jest na pograniczu zdrady stanu – dodaje.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski uważa, że „ta awantura nie skończy się wetem wobec unijnego budżetu”.- Weto jest super-narzędziem do uprawiania polityki w wymiarze unijnym pod warunkiem, że o nim się mówi, ale nigdy nie wolno go użyć. Jak się go użyje to na używającego tego weta wylewa się wiadro pomyj, obciąża się go o wszystkie plagi świata – mówi Zgorzelski. – Jeżeli to weto nie będzie użyte to musi być jakaś koneksja na rzecz tych, którzy tego weta chcieli użyć i pewnie na jakimś kompromisie to się zakończy – dodaje.

Radio ZET