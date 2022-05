Wiceszef MSZ: Jesteśmy gotowi, by jakoś przetrwać kolejne miesiące bez gazu z Rosji

Wiedzieliśmy, że Rosja może nas szantażować dostawami gazu i byliśmy na to przygotowani - powiedział we wtorek wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji MSNBC. Jak dodał, Polska chciałaby, aby inne kraje UE poszły za jej przykładem i uniezależniły się od rosyjskich surowców energetycznych.

Rosja wstrzymała w kwietniu dostawy gazu do Polski przez gazociąg Jamał. Kreml uzasadniał decyzję odmową płacenia przez Warszawę w rublach.

- Wiedzieliśmy, że Rosja może szantażować z użyciem dostaw gazu do Polski i byliśmy przygotowani na tę sytuację – powiedział we wtorek w telewizji MSNBC Marcin Przydacz, wiceszef polskiego MSZ.

Wiceszef MSZ: Jesteśmy gotowi, by przetrwać bez gazu z Rosji

Jako dowód na gotowość strony polskiej wiceminister przywołał gazoport w Świnoujściu, z pomocą którego dostarczany jest m.in. amerykański gaz LNG oraz trwającą budowę gazociągu Baltic Pipe, którym ma popłynąć gaz z Norwegii.

- W tej chwili nasze magazyny są wypełnione w 85 procentach. Jesteśmy gotowi, by jakoś przetrwać przez kolejne miesiące bez rosyjskiego gazu. Chcielibyśmy zobaczyć inne państwa w Unii Europejskiej podążające za naszym przykładem i przecinające związki energetyczne z Rosją, by odciąć tlen Putinowi i by powstrzymać tę wojnę na Ukrainie - powiedział Przydacz.

RadioZET.pl/PAP

