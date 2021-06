Wiosna Roberta Biedronia rozwiązana. "Coś się kończy, coś zaczyna!"

Zgromadzenie ogólne Wiosny podjęło w piątek decyzję o samorozwiązaniu partii; to kolejny etap budowania nowej formacji politycznej w ramach Nowej Lewicy - przekazał sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski.

"Wiosna Roberta Biedronia na zgromadzeniu ogólnym podjęła decyzję o samorozwiązaniu partii" - przekazał Gawkowski. "Już w poniedziałek zostaną przekazane dokumenty do Państwowej Komisji Wyborczej i do Sądu Okręgowego w Warszawie" - poinformował polityk. Jak podkreślił, "to kolejny etap budowania nowej formacji politycznej w ramach Nowej Lewicy".

Gawkowski dodał, że decyzja o samorozwiązaniu Wiosny to nie jedyny punkt obrad zgromadzenia ogólnego. "Podczas spotkania obradują też parlamentarzyści i parlamentarzystki, którzy wchodzili w skład partii Wiosna i rozmawiają o programie wyborczym, nowych elementach, które chcieliby wnieść do Nowej Lewicy jako tożsamość wiosenną" - poinformował.

Na Twitterze odnosząc się do decyzji o samorozwiązaniu partii Gawkowski napisał: "Coś się kończy, coś zaczyna! Historia Wiosny Biedronia dziś dobiegła końca! To był ekscytujący czas i dziękuje Robertowi Biedroniowi oraz wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować! W polityce nie ma jednak próżni, więc witaj @__Lewica".

Poseł Wiosny Maciej Kopiec zaznaczył na Twitterze, że zgromadzenie ogólne Wiosny podjęło "niejednomyślnie" uchwałę o rozwiązaniu partii. "Smutno, bo temu projektowi poświęciłem ogromną cześć życia i traktuję go niezwykle osobiście. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie" - napisał Kopiec. Wpis opatrzył hasłem #Wiosna 2017-2021.

Lider Wiosny europoseł Robert Biedroń mówił wcześniej, że decyzja zgromadzenia ogólnego będzie oznaczała uruchomienie procesu likwidacji jego partii, a "proces konsolidacji Nowej Lewicy zostanie rozpoczęty formalnie". Sprawa połączenia SLD i Wiosny sięga 2019 r., kiedy po wyborach parlamentarnych partie zdecydowały o zjednoczeniu. Nowe ugrupowanie powstanie na bazie Sojuszu, do którego wstąpią członkowie partii Biedronia.

W połowie marca liderzy obu partii - Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń - poinformowali, że Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył postanowienie dotyczące Nowej Lewicy "ze stwierdzeniem prawomocności". Decyzja sądu pozwala na zwołanie kongresu, na którym dojdzie m.in. do wyboru nowych władz.

Na kongresie Nowej Lewicy zostaną wybrane władze partii. Ugrupowanie będzie miało dwóch współprzewodniczących, którzy będą szefami swoich frakcji wywodzącymi się z dawnej Wiosny i dawnego Sojuszu.

RadioZET.pl/PAP