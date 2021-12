Europoseł PiS o negocjacjach z Le Pen. "Jest pole do rozmów"

Witold Waszczykowski, z którym rozmawialiśmy przed przegłosowaniem w Sejmie lex TVN, odpowiedział na pytania dotyczące m.in. zaostrzenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jego zdaniem to administracja prezydenta USA odstawia polską dyplomację od rozmów w tej sprawie. Dodał, że Polska nie ma obowiązku, ale może wesprzeć Ukrainę w sytuacji kolejnej rosyjskiej inwazji.

Były szef MSZ wskazał także na przyszłość relacji polskiego rządu z Komisją Europejską. W ocenie Waszczykowskiego jeśli Polska w ogóle nie dostanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, może w ogóle cofnąć zgodę na finansowanie wsparcia dla członków UE podczas pandemii koronawirusa.

Gdyby pan dalej był ministrem Spraw Zagranicznych i zadzwonił do szefa rosyjskiej dyplomacji Sergieja Ławrowa, to co by Pan mu powiedział?

Będąc ministrem spraw zagranicznych, chciałem się spotkać z Ławrowem. Rozpocząłem swoje urzędowanie od wysłania natychmiast do Moskwy jednego z moich wiceministrów, pana Ziółkowskiego, aby porozmawiać na te tematy, które nas z Rosjanami łączą i dzielą. Nie było reakcji. Później, kiedy zostaliśmy wybrani do Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyszedł list gratulacyjny od Ławrowa. Odpowiedziałem na niego pozytywnie, znów wysyłając do Moskwy kolejnego wiceministra, tym razem była to pani Wronecka. Zakładałem, że z Polską będącą w Radzie Bezpieczeństwa Ławrow podejmie rozmowę. Starałem się do takiej sytuacji doprowadzić.

Jednak zakładając czysto hipotetycznie, gdyby doszło do takiej rozmowy, zrugałby go pan teraz?

Oczywiście między nami jest olbrzymia kwestia sporna dotycząca stosunków bilateralnych, zaczynając od historii, mienia poradzieckiego w Warszawie, po kwestie bieżące. Problem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego byłby jednym z elementów takiej rozmowy. To nie jest kwestia rugania. Wytknął bym mu wszystkie elementy łamania prawa międzynarodowego: aneksji Krymu, inicjowania rebelii w Donbasie, nierealizowania porozumień mińskich itd. Wątek imperialnego zachowania Rosji byłby na pewno podniesiony.

Z jednej strony prezydent USA Joe Biden przed telefonem do Warszawy konsultuje się z Włochami, a z drugiej rząd Mateusza Morawieckiego mówi o ofensywie dyplomatycznej. Pana zdaniem Polska jest w pierwszym czy drugim szeregu tych wydarzeń?

Tu nie ma szeregów. To jest problem dyplomacji amerykańskiej i administracji prezydenta Joe Bidena, który zachowuje się w taki sposób, jakby nie miał tych czterdziestu lat doświadczenia w sprawach międzynarodowych. Biden był przedstawiany jako niezwykle doświadczony na płaszczyźnie międzynarodowej. No i niestety, nie pokazuje tego i popełnia szeregu gaf oraz błędów, inicjując rozmowy z Putinem, zanim ten jeszcze wystąpi z jakimś pomysłem tych rozmów. To jest problem amerykańskiej dyplomacji, dlaczego się tak zachowuje i nie dostrzega znaczenia naszego regionu i fałszywie myśli, że głównym oponentem są w tej chwili Chińczycy. Poza sporem z Tajwanem, to nie Chiny mają obecnie na agendzie plany zaatakowania innego państwa, tylko Rosja. Z kolei ingerencja chińska może przeszkodzić w rozwoju gospodarczym i może wywołać pewne turbulencje ekonomiczne. Natomiast ingerencja rosyjska i incydenty zbrojne, które oni organizują, mogą doprowadzić do utraty suwerenności w naszym regionie. Przypadek Gruzji i Ukrainy to pokazuje. Byłem niedawno w Waszyngtonie i z przerażeniem słuchałem opisu sytuacji międzynarodowej w Departamencie Stanu od urzędników i ekspertów Atlantic Council. Oni postrzegają świat kontekście sporu z Chinami, wszystkie inne kwestie są drugo- lub trzeciorzędne. Panuje tam wielki chaos. Mija rok, od kiedy Biden jest prezydentem, a nie ma obsadzonych ambasadorów w NATO czy Unii Europejskiej.

Ukraina może liczyć na wsparcie polityczne Zachodu, a co jeśli chodzi o wsparcie materialne. Czy Polska powinna wysyłać broń na Ukrainę, jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu z Rosją?

Nie mamy zobowiązań sojuszniczych wobec Ukrainy, więc nie ma żadnego obowiązku przychodzić ze wsparciem materialnym, a tym bardziej odsieczą wojskową. Ukraina z resztą nie ma takich zobowiązań z żadną instytucją międzynarodową. Natomiast Ukraina ma specjalne relacje z Unią Europejską, jest państwem stowarzyszonym w ramach Partnerstwa Wschodniego. Ma również specjalne relacje z NATO w ramach Partnerstwa dla Pokoju. Obie te organizacje i ich państwa członkowskie powinny wesprzeć materialnie Ukrainę. My niestety nie produkujemy takiej broni, która mogłaby Ukrainie pomóc, może poza wyrzutniami Grad. Do tej pory, z tego co wiem, Ukraina nie zwracała się po zakup takiego uzbrojenia do Polski.

A co z państwami bałtyckimi?

Jesteśmy z nimi w tym samym sojuszu NATO i są one objęte planem obrony tych krajów. Jest tam misja obserwacyjna i dwa samoloty w gotowości w ramach misji Baltic Air Policing. W przypadku zagrożenia obowiązują Polskę plany wsparcia i pomocy. Te plany zostały dopiero kilka lat temu doprecyzowane, bo do 2015 roku były bardzo ogólne. Od tego momentu wiemy kto, gdzie i w jakim tempie przyjedzie do Polski w przypadku zagrożenia. Mamy również oddziały amerykańskie, brytyjskie, rumuńskie, które tutaj stacjonują. Celem NATO jest nie dopuścić do ataku i odstraszyć oraz prowadzić stały dialog z potencjalnym agresorem. To ciągle jest za mało, bo Rosja lekceważy te zabezpieczenia i sankcje. Zachowuje się po prostu imperialnie. A naszą rolą, posłów w Europarlamencie, jest nawoływanie do dalszych sankcji wobec Rosji.

Czy zaliczka na Krajowy Plan Odbudowy, którą rząd mógłby wydać na dowolny cel, przepadła?

Słyszymy z ust komisarza Bertona (Thierry'ego - przyp. red.), że do końca roku tych wypłat nie będzie, ale to jest większy problem dla Unii Europejskiej. Jeśli plan odbudowy zostanie zatrzymany, to mamy prawo rozważać cofnięcie uprawnień, jakie daliśmy Komisji w 2020 roku. Skąd te pieniądze na plany odbudowy? W 2020 r. Komisja uzyskała specjalne uprawnienia, żeby zdobyć te pieniądze poprzez możliwość zaciągania pożyczek na świecie, które były gwarantowane przez wszystkie 27 państw. One dzięki temu miały być tańsze. Komisja uzyskała również prawo nakładania podatków zewnętrznych. Jeśli tego planu nie będzie, to nie będziemy uczestniczyć w tych zobowiązaniach UE.

Czyli jak nie dostaniemy pieniędzy, to zablokujemy cały mechanizm?

Jak mamy gwarantować coś, co nie będzie nasze? Mamy gwarantować pożyczki zaciągane w naszym imieniu i przekazywane innym państwom? Poza tym te pieniądze nie są przewidziane nasze widzimisię. Komisja ustaliła konkretne wytyczne, jak te środki mają być wydatkowane – głównie na cele związane z unijnym planem zielonym (Green Deal – przyp. red.).

Może wystarczyło, żeby Polska usunęła Izbę Dyscyplinarną Sąd Najwyższego i przyjęła argumenty Komisji Europejskiej?

Dlaczego mamy akceptować hipokryzję? Dlaczego nam nie wolno reformować naszego wymiaru sprawiedliwości, bo Komisję utrzymuje, że to zmiany upolitycznione? Czyli nam, politykom polskim legalnie wybranych w demokratycznych wyborach, nie wolno reformować wymiaru sprawiedliwości, a mamy akceptować dyktat zewnętrznych polityków z Brukseli? Jedni politycy nie mają prawa reformować, a inni mają dyktować gotowe rozwiązania. No coś tutaj jest z hipokryzji.

Pana zdaniem w najbliższym czasie czeka nas większa federalizacja UE? Jarosław Kaczyński miał straszyć „IV rzeszą”.

Jakiego on stwierdzenia użył, to nie wiem. Chodzi o cytat w mediach z jakiegoś zamkniętego spotkania. Nie odniosę się do tego, ale obawa dalszej federalizacji istnieje. Są to marzenia wielu polityków brukselskich. Pani von der Leyen (Ursula – przyp. red.) otwarcie o tym mówi, choć jak prowadziła kampanię przed wyborami do PE odżegnywała się od tego. Nie można zapominać o sygnałach z Berlina i zapisach nowej umowy koalicyjnej. To są niepokojące informacje.

Dlaczego?

Bo to jest nie dobre dla Europy. Nie ma dzisiaj demokratycznego kryterium, jak wybrać centralne władze zarządzające Unią Europejską. Federalizacja oznaczałaby, że kraje członkowskie pozbywają się część suwerenności na rzecz centralnej władzy UE. Czyli do kogo?

Może Parlamentu Europejskiego.

Najpierw poznajmy szczegóły takiego projektu. Komisja nie jest demokratyczna. Jest zbiorem komisarzy, często byłych polityków krajowych, którzy są oddelegowanie do pracy przez poszczególne państwa. Nigdzie nie zdobyli mandatu wyborczego. Parlament Europejski jest wybieramy według kryteriów narodowych. W Polsce nie głosuje się na partię ludową, socjaldemokratów czy ugrupowanie odnowy Macrona (Emmanuela - przyp. red.). Głosujemy w każdym państwie członkowskim na partie narodowe, które dopiero w PE łączą się we frakcje. Po drugie w wielu przypadkach frekwencja wyborcza jest bardzo niska, czasem na poziomie kilkunastu procent. Trudno powiedzieć, że wybrani w ten sposób deputowani mają za sobą jakiś mandat demokratyczny.

Czyli powinno zostać tak, jak jest?

Uważamy, że najwyższą instytucją jest Rada Europejska i jest rozwiązaniem wystarczającym. Niestety mamy też do czynienia z Komisją Europejską, która zawłaszcza swoje uprawnienia i wychodzi głęboko poza traktaty, domagając się dla siebie więcej władzy. Przecież cała koncepcja praworządności nie oparta na traktatach. W żadnym ważnym obowiązującym dokumencie europejskim nie jest wymieniona definicja praworządności. Nie jest również wyjaśnione, jak w państwach członkowskich ma wyglądać wymiar sprawiedliwości.

Myślę, że Komisja Europejska próbuje przekazać, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce prowadzą do systemowego załamania trójpodziału władzy.

Ale oni nie mają prawa do takich ocen. Uważamy, że kwestia praworządności jest wyłączną sprawą państw narodowych. Dzieje się tak, ponieważ mamy w Unii Europejskiej spór ideologiczny między większością liberlarno-lewicową, a partiami konserwatywnymi. W sporze ideologicznym nie ma kompromisów. W 2018 r. Komisja pod przewodnictwem Junckera zaproponowała: spotkajmy się w połowie drogi. Polska poczyniła pewne ustępstwa m.in. w sprawie pani Gersdorf (Małgorzaty - przyp. red.). Potem okazało się że tamta Komisja chciała więcej, czyli wrócić do sytuacji sprzed 2015 r.

Jakie są szanse na powstanie nowej dużej, konserwatywnej frakcji w Parlamencie Europejskim?

Szansa jest, ale już nie w tej kadencji PE. Każda pięcioletnia kadencja jest podzielona na dwie podkadencje. Zmiany są możliwe po upływie 2,5 roku. Są dwie propozycje – nowa frakcja na podstawie rozszerzenia EKR, czyli przystąpienie europosłów z frakcji ID i niezależnego obecnie Fideszu, albo bądź jakaś inna forma połączenia EKR i ID. Decyzji nadal nie zapadła. Możemy się domyśleć, że za tym stoją ambicje polityków. Jesteśmy już rozdzieleni w różnych komisjach i innych instytucjach. Istnieje obawa, że gdybyśmy zaczęli się łączyć, to wszystkie te stanowiska by uwolniono i nie doszłoby do honorowego podziału. Obecnie dominuje przekonanie, że trzeba czekać na następne wybory i dopiero spróbować wtedy stworzyć taką frakcję.

Gdzie przebiega ta linia sporu wewnątrz tej potencjalnej frakcji? Opozycja podkreśla, że PiS idzie pod rękę z proputinowskimi politykami.

Oczywiście otwarte poparcie dla polityki Putina przez niektórych polityków, szczególnie z AfD, jest nie do zaakceptowania. Słyszeliśmy podczas debaty w PE o Rosji, w której oni kwestowali w ogóle politykę imperialnym Rosji. Natomiast nie możemy karać polityków za to, że kiedyś założyli koszulkę z Putinem, co w przypadku Salviniego (Mateo - przyp. red.) ma oznaczać, że jest proputinowski. Politycy włosy są daleko od Rosji i nie dostrzegają tego, co my. Kiedy w otwartej rozmowie konfrontujemy ich z faktami, oczywiście zmieniają zdanie. To samo jest w przypadku pani le Pen. Spotkałem się z nią w 2017 roku, kiedy ubiegała się o prezydenturę we Francji i od razu powiedziałem, że nic z jej programu mi się nie podoba. Miała bardzo prorosyjskie stanowisko i miała nie do nieakceptowania dla nas pomysły na temat funkcjonowania Unii. Od tego czasu Le Pen (Marie - przyp. red.) i Ruch Narodowy przeszli ogromną ewolucję.

Czyli teraz dla PiS są do zaakceptowania?

Jest pole do rozmów. Jeszcze do żadnych decyzji nie doszło. Kompromis będzie oparty o umowę koalicyjną z punktami, które nas łączą, a nie dzielą.

Pana zdaniem w Polsce może dojść do przyspieszonych wyborów parlamentarnych?

Nie widzę takiej potrzeby. Uważam że mamy na tyle dużą zdolność koalicyjną, że rząd może trwać przez 2 lat, nawet w jakimś mniejszościowym układzie. Uważam, że programy, które PiS zaproponowała Polakom jeszcze w 2015 roku, wymagają dokończenia. Badania opinii publicznej jednoznacznie pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje większość 35-40 procent, więc nie widzę potrzeby przyspieszonych wyborów.

Ani inflacja, ani trudna sytuacja z koronawirusem na to nie wpłyną?

Mam nadzieję że nie. Dlatego, że koronawirus i inflacja nie są wywołane czynnikami rządowymi. Na inflację mają wpływ liczne czynniki międzynarodowe i ona jest wysoka w wielu państw. W czasie największych lockdownów np. w Wielkiej Brytanii doszło do przerwania łańcuchów dostaw i były puste półki w sklepach. W Polsce tego nie było. Nie można rządu obarczać za COVID-19, bo wszyscy walczą z nim tak, jak potrafią.

Dlaczego zatem dotychczasowe obostrzenia i restrykcje nie działają?

Nie działają, ku mojemu zaskoczeniu, bo jest silny opór w społeczeństwie przeciw szczepieniom. Kompletnie tego nie rozumiem. Bardzo duża grupa młodych ludzi ma wyobrażenie, że im od tego wyrosną ogony i będą mieli niewydolność serca, kiedy fakty temu przeczą. Ponad 90 proc. zachorowań to osoby niezaszczepione. Moim zdaniem rząd daje instrumenty przedsiębiorcom, narzucając limity np. w restauracjach, ale nie dotyczą one osób zaszczepionych. Szczepmy się i żyjmy.

RadioZET.pl