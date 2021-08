"Wataha psów, która osaczyła biednych i słabych ludzi" oraz "śmieci" – w ten sposób określił polskich żołnierzy i pograniczników na antenie TVN24 Władysław Frasyniuk, jeden z liderów opozycji antykomunistycznej. Stacja potępiła te słowa i brak reakcji prowadzącego. Minister obrony zapowiedział skierowanie sprawy do prokuratury, w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego.

Władysław Frasyniuk znieważył żołnierzy Wojska Polskiego i Straży Granicznej? W niedzielę w programie na żywo w TVN24 czołowy opozycjonista z czasów PRL w ostry sposób krytykował postawę służb mundurowych pilnujących granicy z Białorusią. W pasie granicznym od kilku dni koczują uchodźcy.

- Patrzę z niepokojem na arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze powiedziawszy, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha, wataha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi - powiedział Władysław Frasyniuk.

"Nie służą państwu polskiemu, plują na wartości"

Działacz opozycji z czasów PRL powiedział w TVN 24 o żołnierzach, którzy nie wpuszczają do Polski grupy cudzoziemców na granicy z Białorusią, że "nie służą państwu polskiemu - przeciwnie - plują na wartości, o które walczyli ich rodzice". - Tak nie postępują żołnierze, śmieci po prostu, to nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost, to antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie - dodał.

Rządzący oburzeni. Szef MON kieruje sprawę do prokuratury

"Zaangażowany w działania opozycji Władysław Frasyniuk w sposób wyjątkowo podły obrażał żołnierzy Wojska Polskiego na antenie telewizji TVN24" – reagował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Konkretne działanie w sprawie zapowiedział szef MON, Mariusz Błaszczak. Minister skieruje ją do prokuratury. „Szkoda słów i komentarzy na prostacką wypowiedź jednego z najważniejszych autorytetów TVN24. Takie zachowania trzeba konsekwentnie zwalczać. Kieruję zawiadomienie do prokuratury ws. znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego” - napisał Błaszczak.

Na słowa Frasyniuka zareagowała stacja TVN24, która ubolewa, że nie doszło do reakcji prowadzącego na inwektywy wyrażane przez Frasyniuka. „W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji ze strony prowadzącego program. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwiamy się każdej formie agresji, także tej słownej, w życiu publicznym” – oświadczyła stacja.

RadioZET.pl