Prokuratura: Władysław Frasyniuk z aktem oskarżenia

Władysław Frasyniuk z aktem oskarżenia. O jego skierowaniu do sądu poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Aleksandra Skrzyniarz.

Jak dodała Skrzyniarz, akt skierowano 23 grudnia do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia. Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy, strzegących granicy polsko-białoruskiej, sformułowań "znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia służby".

Władysław Frasyniuk oskarżony o znieważenie żołnierzy

- Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi - mówił w stacji TVN24 Frasyniuk. Dodał, że w taki sposób nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – powiedział.

Frasyniuk usłyszał zarzuty na początku listopada tego roku. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Kodeks karny wskazuje, że "kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

RadioZET.pl/PAP