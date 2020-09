Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował w sieci zdjęciem żony z drugim dzieckiem. Dziewczynka nazywa się Róża. Pierwsze dziecko polityka to także córka — Zofia.

Władysław Kosiniak-Kamysz po raz drugi został ojcem

Władysław Kosiniak-Kamysz razem z żoną Pauliną powitali na świecie drugie dziecko — Różę. Para wychowuje razem już córkę Zosię.

Polityk radosną nowinę przekazał za pomocą Twittera. W serwisie opublikował zdjęcie, na którym widać jego żonę oraz córkę Różyczkę.

Rodzicom serdecznie gratujemy i życzymy zdrowia całej rodzinie.

Paulina Kosiniak-Kamysz - kim jest żona lidera PSL?

Paulina Kosiniak-Kamysz to druga żona lidera ludowców. Para jest razem od 2019 roku. Róża to ich druga córka. Pierwsze dziecko Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego żony to także dziewczynka o imieniu Zofia.

"Moja żona Paulina ma 31 lat i pochodzi z Podolan koło Gdowa. Paulina – tak jak ja – pochodzi z rozpolitykowanej rodziny. Jej tata od 17 lat jest samorządowcem, wójtem gminy Gdów w Małopolsce. Nasze rodziny znają się od lat. My lepiej poznaliśmy się dopiero przez… mój bolący ząb. Któregoś dnia zadzwoniłem do niej późnym wieczorem z prośbą o pomoc, a następnego siedziałem już u niej na fotelu. Tak się wszystko zaczęło" - czytamy słowa Kosiniaka-Kamysza o swojej żonie na stronie internetowej kosiniakkamysz.pl.

Paulina Kosiniak-Kamysz jest ortodontką. Pracuje w jednej z warszawskich klinik. Do stolicy przeniosła się ze Śląska, tam też studiowała na Uniwersytecie Medycznym.

RadioZET.pl/kosiniakmaysz.pl