Władze Białorusi zniszczyły pomnik żołnierzy AK. "Wyraz nienawiści reżimu Łukaszenki do Polaków"

Choć Łukaszenka robi wszystko, by poróżnić Polaków i Białorusinów, to musimy pamiętać, że to on jest bezpośrednio odpowiedzialny za wszystko złe, co dzieje się dziś na Białorusi. Polska i Polacy chcą żyć w jak najgłębszej przyjaźni z narodem białoruskim