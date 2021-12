Były premier o życiu przy granicy z Białorusią. "Z gabinetu widzę pojazdy wojskowe"

To, co się dzieje po stanie wyjątkowym, jest wyjątkowym bezprawiem i mówię to jako człowiek, który współtworzył konstytucję - mówił w rozmowie z RadioZET.pl Włodzimierz Cimoszewicz, europoseł Lewicy i były premier. Polityk odniósł się również do polskiej dyplomacji oraz kolejnego podziału na lewicy.

Włodzimierz Cimoszewicz komentował m.in. eskalację konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Jego zdaniem na pierwszym planie są Stany Zjednoczone oraz partnerzy uznawani za administrację gospodarza Białego Domu Joe Bidena. W ocenie byłego premiera brak Polski przy stole negocjacyjnym w tym sporze jest dowodem na słabą siłę polskiej dyplomacji.

Europoseł odpowiedział również na pytania dotyczące przyszłości Lewicy. Cimoszewicz nie był zaskoczony kolejnym podziałem w szeregach Lewicy pod przywództwem Włodzimierza Czarzastego. Radził swoim partyjnym kolegom, aby nie zmarnowali potencjału na wzrost poparcia Lewicy wśród młodych wyborców.

Czy Polska jest w drugim szeregu, jeśli chodzi o deeskalacji sytuacji między Rosją a Ukrainą?

Ja mam wrażenie, że Polska nie odgrywa w tej sprawie żadnej roli. Sytuacja utrzymuje się na wysokim poziomie napięcia, jest nadal nieprzewidywalna. Nie możemy powiedzieć, co jest bardziej prawdopodobne: czy to, że jednak Rosja zaatakuje Ukrainę, czy skończy się na straszeniu. Chociaż ja mam wrażenie, że aktywność Bidena i jego twarda rozmowa z Putinem i wcześniejsze przekonanie sojuszników europejskich do tego, że jeśli Rosja dopuści się agresji wobec Ukrainy, należy reagować bardzo mocno, sprawiły, że scenariusz unikający użycia siły jest bardziej prawdopodobny dzisiaj, niż te 2 tygodnie temu. Ja osobiście mam nadzieję, że do użycia siły nie dojdzie. Putin z jednej strony, podejmując wysiłki do tego, żeby w ogóle nie powracać do tak zwanego formatu normandzkiego rozmów o Ukrainie, tylko dążący do przeniesienia tego na poziom bezpośrednich rozmów z USA, z pominięciem Francji Niemiec, zdaje się osiągnąć ten cel. Jego usatysfakcjonuje również podjęcie jakichś jeszcze niesprecyzowanych rozmów na temat zasad bezpieczeństwa europejskiego, co Ławrow przed rozmową Biden-Putin zaproponował amerykańskiemu odpowiednikowi w Sztokholmie. W tym wszystkim oczywiście nie ma miejsca dla Polski.

Pana zdaniem dlatego, że rządzi PiS?

Z jakiegoś powodu pozycja Polski w relacjach międzynarodowych uległa oczywistemu osłabieniu i ja to wiąże z polityką zagraniczną naszego państwa w okresie rządów PiS-owskich. Ściślej rzecz ujmując z brakiem konsekwentnej polityki zagranicznej, rozumianej jako intelektualny kompleks. Spójny, logiczny, koherentny. Zamiast tego mamy albo jakieś agresywne wysoki albo reaktywne zachowania w związku z tym, co robią i co się wydarzyło. Trudno jest powiedzieć, co by było, gdyby. Pamiętam jeszcze za czasów, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych, a prezydentem naszego kraju był Aleksander Kwaśniewski. Wspólnie tworzyliśmy i realizowaliśmy politykę zagraniczną naszego państwa, między innymi w odniesieniu do Ukrainy. Przypominam 2004 rok i pomarańczową rewolucję, gdzie razem z Kwaśniewskim brałem udział w rozmowach okrągłego stołu. Powiem może trochę za mocno, ale my wtedy rozgrywaliśmy wręcz najważniejszą rolę. Byliśmy szanowanym partnerem przez ukraińską stronę i to obie strony będące w politycznym sporze.

Czyli dziś, gdyby prezydent Duda i premier Morawiecki zwołali podobny okrągły stół, to nikt by do niego nie usiadł?

Nie wiem, czy by usiadł czy nie. To by nie miało znaczenia. Pamiętam, że w czasie pomarańczowej rewolucji my byliśmy w stanie zaprosić Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Radę Europy, Unię Europejską reprezentowaną przez Solanę i Rosjan. Przyjechał ówczesny przewodniczący Dumy i ambasador Rosji w Kijowie. Nie wydaje mi się, żeby dzisiaj jakikolwiek polski polityk, zwłaszcza ze środowiska rządzącego, był w stanie przekonać do czegokolwiek prezydenta Ukrainy lub jakiegokolwiek ważnego polityka międzynarodowego. Polska, przez swoją pasywność na kierunku ukraińskim w ostatnich latach i brak silnych kontaktów, nie jest ważna w świecie i uznawana za autorytet. Z przykrością, że to nie my, ale obserwuję, że maleńka Litwa stała się państwem mającym więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Był pan zaskoczony, że po eskalacji w październiku i listopadzie kryzys migracyjny wywołany przez reżim Łukaszenki mocno osłabł?

Po pierwsze nie ma oczywiście wątpliwości, co do tego, że Łukaszenka był inicjatorem i sprawcą. Po drugie od początku zachęcałem do zachowania pewnych proporcji w ocenie tej sytuacji. Każdy, kto rzucił wtedy okiem na dane statystyczne podawane przez Frontex, zobaczyłby, że w Grecji, Włoszech i Hiszpanii liczba usiłowań nielegalnego przekroczenia granicy tych państw była wielokrotnie większa niż w naszym przypadku. Tam nikt nie mówił o tym, że dzieje się coś nadzwyczajnego, że trzeba bronić Europy i jest to jakiś rodzaj wojny. W Polsce było bardzo wiele przesady. Z jednej strony w oficjalnej narracji rządowej, a także w sumie tej akceptowanej przez dużą część społeczeństwa, która popierała te działania. Ja byłem przekonany, że zastosowanie bolesnych finansowo czy ekonomicznie sankcji wobec Białorusi, w tym najważniejszych przedsiębiorstw eksportowych, przekona Łukaszenkę, że mu się to po prostu nie opłaca. Takich silnych sankcji nie zastosowano, natomiast miała miejsce inicjatywa ówczesnej kanclerz Merkel. Zdecydowała się na coś bardzo kontrowersyjnego, czyli osobiste rozmowy z Łukaszenką. Jeżeli ci migranci znikną z polsko-białoruskiej granicy, oznacza to, że miała rację i tak się stało. W mojej ocenie to działania takich ludzi, jak Merkel, doprowadziły do prawdopodobnie zakończenia tego wydarzenia.

Jak zmieniło się życie w Puszczy Białowieskiej po stanie wyjątkowym?

To, co się dzieje po stanie wyjątkowym, jest wyjątkowym bezprawiem i mówię to jako człowiek, który współtworzył konstytucję. Stan wyjątkowy polega między innymi na ograniczeniu praw i wolności obywatelskich. W związku z tym nie może trwać w nieskończoność. Dlatego konstytucja ustanawia maksymalny 90-dniowy okres stanu wyjątkowego. Zwykłą ustawą de facto przyjęto rozwiązania zaprzeczające intencji konstytucji, broniącej praw i wolności obywatelskich jest według mnie niekonstytucyjne, a tym samym bezprawne. Jako człowiek mieszkający w Białowieży, gdzie była strefa stanu wyjątkowego, podkreślam, że to wszystko jest niezwykle przykre i dolegliwe.

Spotyka pan często żołnierzy, funkcjonariuszy?

Oczywiście. Mieszkam przy głównej ulicy i jak siedzę w swoim gabinecie i pracuję przy komputerze, to ciągle widzę jeżdżące pojazdy wojskowe, policyjne, często na sygnałach. To działa przygnębiająco.

Czuje się pan bezpieczniej przez obecność tych służb, o czym mówi część mieszkańców terenów przygranicznych?

Odczucia mogą być bardzo indywidualne. Ja się nie czułem zagrożony całą tą sytuacją. Nielegalne przejścia granicy, oczywiście na mniejszą skalę, miały miejsce także w przeszłości. Rozmawiałem z ludźmi, którzy spotykali w puszczy ewidentnie cudzoziemców i nie miałem poczucia zagrożenia. Celem tych ludzi nie jest wyrządzenie krzywdy i mają zupełnie inne zamiary i cele. Nie czułem zagrożenia także z strony tych wszystkich funkcjonariuszy. Jednak trzeba podawać się wielokrotnym kontrolom. Jak jechałem teraz do Strasburga, to w drodze do Warszawy byłem kontrolowany nie tylko na granicy tej strefy, do czego trochę już przywykłem, ale także 35 i 50 km dalej. Sprawdzano, czy kogoś nie wiozę w swoim samochodzie. Ktoś może wzruszyć ramionami i powiedzieć: no cóż to takiego nadzwyczajnego. Jeśli jest nieustannie kontrolowany, to jest po prostu. Zdarzyło się, jak dojeżdżałem do domu o godzinie 23, że policjant na ostatnim posterunku zażądał ode mnie dowodu zameldowania. Skąd ja o takiej porze wezmę ten dokument? To wszystko jest surrealistyczne.

Władze Unii popierały polskie władze w stanowczej postawie na granicy z Białorusią. Czy to może zmienić relacje rządu Morawieckiego z Komisją Europejską?

Bez zmian zachowania polskich władz w kwestiach dotyczących praworządności, nie. Rzeczywiście bardzo często słyszało się w Parlamencie Europejskim, że Polska broni granicy unijnej itp. Nawet umiarkowana europejska prawica dosyć skwapliwie przyjmowała wątek wojny hybrydowej. Od tego niepokojącego rysu w retoryce niektórych wysokich przedstawicieli unijnych, jest daleko do jakiegoś interesu z obecnym polskim rządem. Mamy tego potwierdzenie i w wypowiedziach komisarzy odpowiedzialnych za kwestie finansowe.

Czyli nowy niemiecki rząd i francuska prezydencja w Radzie UE nie będą Polsce specjalnie pomagać?

Kilka dni temu w Budapeszcie Macron powiedział Węgrom, że nie ma mowy o wypłacie pieniędzy z ich Krajowego Planu Odbudowy. Mówił o nadużyciach przy transakcjach na przedsięwzięcia finansowane z pieniędzy europejskich. To pokazuje pewne nastawienie i myślę, że tak będzie w przypadku Polski. Przypuszczam, że jedną z cech kampanii wyborczej Macrona będzie podkreślanie potrzeby obrony wartości europejskich i rządów prawa. Nie oczekiwałbym żadnych skłonności do kompromisów.

Lewica znów się podzieliła. Powstał klub parlamentarny PPS. Co się dzieje pana zdaniem?

Po pierwsze wiem w gruncie rzeczy tyle, ile dziennikarze przekazują na ten temat. Nie mam żadnych kontaktów z ludźmi, którzy dzisiaj robią politykę na lewicy w Polsce. Po drugie to już jest bardzo przykre i powiedziałbym, że zaczyna być na smutny sposób śmieszne. Jednocześnie nie odrzucam argumentów przedstawionych przez tych ludzi, którzy wystąpili z Nowej Lewicy. Obserwowałem wcześniej metodę sprawowania rządów przez regulaminowe i pseudostatutowe usuwanie rywali.

Gdyby zadzwonił przewodniczący Czarzasty z propozycją startu na wspólnej liście, zgodziłby się pan?

Dzisiaj jestem nastawiony na to, że to jest ostatnia funkcja publiczna, także z wyboru, jaką pełnię. Niezależnie od tego, kto by zadzwonił, powiedziałbym, że nie. Natomiast to jest oczywiście niedobry sygnał, bo będzie wywoływał zamieszanie wśród nich i tak nie bardzo licznych wyborców lewicy. Zwłaszcza że wszystkie odpowiedzialne formacje polityczne proeuropejskie powinny raczej myśleć o tym, jak ze sobą współpracować. Łączyć mimo przeciwieństw.

Czeka nas lewicowa dekada w polityce, bo ostatnie 10 lat upłynęły pod zdecydowanym wzrostem poparcia dla środowisk prawicowych i konserwatywnych?

Nie mam powodu, żeby się z tym nie zgodzić. To bardzo prawdopodobne. W Niemczech SPD kieruje rządem po 16 latach bycia w cieniu koalicji rządowej. Widzimy generalnie wzrost poparcia dla środowisk progresywnych – socjaldemokratów i zielonych. Lewica w ostatnich kilkunastu latach traciła poparcie między innymi dlatego, że jej tradycyjne, społeczne, socjalne postulaty w dużym stopniu zostały w dostatniej Europie zrealizowane. Zmieniały się priorytety dla osób, które tradycyjnie popierały lewicę. Przez długi czas lewica w Europie stawała się sceptyczna, gdy chodzi o kwestie ekologii, stosunek do zielonych itp. Te tendencje, zostały w moim przekonaniu, bardzo wzmocnione przez naturalnie dokonującą się pokoleniowo zmianę wyborców. Młode pokolenie jest o wiele bardziej wrażliwe na kwestie, które dawniej nie figurowały zbyt wysoko na agendzie najsilniejszych partii. Zwiększa się powszechna świadomość, jakie znaczenie ma jakość powietrza, zanieczyszczenie wody, mikroplastik itp.

Pana zdaniem lewica w Polsce może wygrać wybory za 5, 10 lat?

Jeśli obserwujemy sondaże opinii publicznej, te nieco pogłębione, to bardzo rośnie poparcie dla lewicy wśród młodych wyborców. Chyba na poziomie 20 procent, więc tak dobrze nie było od 20 lat. Czy politycy lewicy okażą się poważni, odpowiedzialni, zdolni wykorzystać taką potencjalną koniunkturę? Łatwo można też tych wyborców rozczarować. W Polsce Zieloni nadal politycznie się nie liczą. Jednak to rodzaj luki, która może zostać wypełniona. Nie wiem, w jakim tempie i jak ostry będzie ten zakręt polityczny, to jestem przekonany, że wchodzimy w okres zmiany i w przyszłości znajdziemy się w innym miejscu i w innym układzie politycznym rządzącym naszym krajem.

RadioZET.pl