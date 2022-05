– To, co pan robi, mówię do pana Bosaka, dzielenie włosa na czworo w sprawie Ukraińców, powoduje, że mieszacie w głowach ludziom w tej sprawie – powiedział w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Kierował te słowa do Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.

– Niech pan powie, ile to kosztuje, dziesiątki miliardów. Pan nazywa rozmowę o kosztach mieszaniem w głowach – odpowiedział poseł Konfederacji.

– Bez względu na to, ile będzie to kosztowało, to dzieciom trzeba dać jeść, trzeba dać łóżko, trzeba dać szkołę, ludziom trzeba dać pracę. Trzeba dać ludziom możliwość leczenia się – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty ostro o Konfederacji. "Mam dosyć takiej sytuacji"

Lider Lewicy odniósł się też do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Ukrainy partyjnych kolegów Krzysztofa Bosaka, czyli Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego.

– Ja już mam dosyć takiej sytuacji, że Konfederacja jest cudowna, a tak naprawdę zły jest Braun i Korwin-Mikke. Mam dla pana radę, wyrzućcie ich z koła w Parlamencie. Bo wy po prostu jesteście zakochani w tych facetach. To jest taka sytuacja: „Bosak jest w porządku. Braun? Wiecie jaki jest Braun. A ten Korwin-Mikke? Ha ha ha” – Nie, proszę pana, oni są w Konfederacji i jeżeli mówią bzdury, a mówią, to wyrzućcie ich z koła. I nie ma co opowiadać takiej sytuacji na korytarzach sejmowych, że podchodzicie do nas i mówicie: „wiecie, mamy po prostu problem z nimi” – tłumaczył Włodzimierz Czarzasty.

– Nie jestem przeciwnikiem tego, żeby uciekające przed wojną kobiety i dzieci nakarmić, dać miejsce do spania, pomoc lekarską. To jest co innego, niż trwałe i docelowo bezterminowe włączenie w system świadczeń społecznych. – Tak odniósł się do sprawy pomocy uchodźcom z Ukrainy Krzysztof Bosak, nie chciał jednak komentować tematu swoich partyjnych kolegów.

RadioZET.pl