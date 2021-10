Czarzasty wywiesił w Sejmie flagę LGBT. Janusz Kowalski nie wytrzymał

W Sejmie debatowano nad obywatelskim projektem ustawy ws. zakazu zgromadzeń osób LGBT. Uzasadnienie projektu przedstawił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak. Jego wystąpienie było wielokrotnie przerywane przez posłów opozycji, którzy uznali je za skandaliczne. Po upływie czasu wystąpienia wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty wyłączył Kasprzakowi mikrofon.

Przeciwko tej decyzji zaprotestował Grzegorz Braun z Konfederacji, który zarzucił Czarzastemu, że nie przestrzega swoich obowiązków jako prowadzący obrady Sejmu. - Demokracja ma wysoką cenę. Chciałem państwu powiedzieć, że wysłuchałem najbardziej obrzydliwego wystąpienia w Sejmie przez ostatnie dwa lata, jak w nim siedzę - skwitował Czarzasty.

Czarzasty wywiesił flagę LGBT w Sejmie. Kowalski: powinien być pan odwołany

Wicemarszałek wywiesił ponadto nad mównicą niewielka flagę w kolorach tęczy symbolizującą ruch LGBT, a fotografię przedstawiającą tę scenę opublikował w mediach społecznościowych, dodając krótko: "Dziś prowadziłem obrady Sejmu". Na wpis Czarzastego zareagował znany ze skrajnie prawicowych poglądów poseł PiS Janusz Kowalski. "Za to powinien być pan odwołany!" - napisał na Twitterze.

O zachowanie Czarzastego był pytany w TVN24 także wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. – Nie uczestniczyłem w tej debacie, ale też dystansuję się od pana marszałka Czarzastego, nie chcę go komentować. On mnie wielokrotnie publicznie obraził i nie mam zamiaru zniżać się do poziomu byłego postkomunisty, człowieka, który w stanie wojennym zapisał do PZPR – odpowiedział.

W programie "Tłit" WP Włodzimierz Czarzasty wyjaśniał, co go wzburzyło w wystąpieniu Krzysztofa Kasprzaka. - Generalnie treść wystąpienia tego młodego człowieka, wnioskodawcy, który w taki sposób absolutnie bezrefleksyjny, w bardzo oskarżycielskim tonie, odzywał się do olbrzymiej grupy ludzi takich samych jak i on, ja i pan - tłumaczył.

- Każdy marszałek ma swoje podejście do tego. Po pierwsze uważam, że parlament jest miejscem, gdzie dyskusja powinna się toczyć. Ja nie mam prawa przerywać tego typu wystąpień, i nie przerwałem, dlatego że 140 tys. ludzi podpisało się pod tym projektem - podkreślił.

Ocenił jednak, że wystąpienie Kasprzaka to była mowa nienawiści. - Myślę, że dobrze, że obywatele i obywatelki zobaczyli, że jest taki proces i że są tacy ludzie. Wyrobili sobie stosunek do wszystkiego tego, co reprezentuje środowisko pani (red. Kai) Godek. Jest możliwość taka, żeby posłowie bądź posłanki zwrócili się do prokuratury z oskarżeniem w tej sprawie. Jeżeli byśmy doprowadzili do tego, że byśmy eliminowali poglądy ludzi albo wypowiedzi ludzi, których poglądy nam się nie podobają, to nie jest dobra droga dla demokracji - powiedział Czarzasty.

