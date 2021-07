Marek Balt, Gabriela Łacna i Rafał Porc zawieszeni w prawach członka Nowej Lewicy (SLD) - ustalił portal radiozet.pl. Marek Balt to śląski europoseł Lewicy i szef tamtejszych struktur regionalnych partii. Łacna i Porc są z kolei radnymi SLD w Sejmiku śląskim. Decyzję o zawieszeniu polityków podjął Włodzimierz Czarzasty. - Nowa Lewica i SLD, nigdy nie współpracowało z PiS i potępia wszelkie przypadki głosowań z Nowa Prawicą i PiS - komentuje szef NL.

O sprawie "cichej koalicji" śląskich radnych SLD z PiS pisaliśmy kilka dni temu na radiozet.pl. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, radni SLD zagłosowali za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania władzom województwa, które tworzą samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie skrytykowały władze centralne SLD, które konsekwentnie odżegnują się od jakiejkolwiek współpracy z PiS, także na poziomie regionalnym i lokalnym. Europoseł Balt został oskarżony o rzekome udzielenie zgody śląskim radnym na poparcie w głosowaniach samorządowców z PiS.

Włodzimierz Czarzasty zawiesił polityków SLD ze Śląska. Kara za głosowanie z PiS

- Głosowanie za wotum zaufania dla władzy jest głosowaniem o charakterze czysto politycznym. Nie wyobrażam sobie sytuacji żeby Klub Parlamentarny Lewicy udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego - komentuje Czarzasty.

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych w 2018 roku PiS wprowadził do śląskiego Sejmiku 22 radnych (do klubu dołączyło 19), a opozycja (KO, SLD, PSL), 23. Chwilę po wyborach szeregi KO opuścił jednak radny Wojciech Kałuża, decydując się na wsparcie Prawa i Sprawiedliwości. Kałuża pozostał radnym niezrzeszonym, ale dzięki deklaracji o poparciu PiS, awansowano go na wicemarszałka województwa śląskiego. W 45-osobowym Sejmiku przewaga PiS nie jest stabilna, dlatego głosy radnych z SLD w kluczowych głosowaniach są tam na wagę złota.

"Na ostatniej, sobotniej Radzie Krajowej SLD (Nowej Lewicy) padło wiele głosów, w których wykluczano wszelkie formy współpracy z PiS, zarówno w Sejmie, jak i na poziomie lokalnym, dlatego mam nadzieje, ze ta decyzja jest dla was w pełni zrozumiała i zgodna z zgodna z naszym przekonaniem, że lewicy nigdy nie wolno zawiązać koalicji z PiS" - napisał Włodzimierz Czarzasty w liście do członków swojej partii.

Art. 27 lit. d Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej (dalej: SLD) stanowi, że Przewodniczący w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o zawieszeniu członka partii do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd partyjny.

Balt w rozmowie z PAP przyznał, że on nie jest radnym i nie on brał udział w głosowaniu. "Czy pan przewodniczący Czarzasty głosował razem z PiS-em ustawy o podwyższeniu podatków?" - pytał europoseł. "Nie rozumiem, co pan przewodniczący Czarzasty robi, ale - w mojej ocenie - stracił rzeczywisty ogląd sytuacji" - podkreślił. "Mam nadzieję, że to tylko emocje jakieś i jakaś niefortunna wypowiedź, a nie rzeczywiste działanie, bo my jesteśmy demokratyczną partią, mamy sądy partyjne, więc ja potrzebuje uchwałę, decyzję przewodniczącego na piśmie" - dodał polityk.

Według niego, niezadowolenie przewodniczącego może wynikać z faktu, że w sobotę Rada Województwa Nowej Lewicy podjęła uchwałę, w której zobowiązuje go do złożenia wniosku do sądu partyjnego o odwołanie Czarzastego za złamanie uchwał organów statutowych partii, jeśli ten nie zwoła na 11 września Konwencji Krajowej, co zostało ustalone na ostatniej Radzie Krajowej partii w czerwcu.

RadioZET.pl