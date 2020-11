Włodzimierz Czarzasty przekonywał dziś w Sejmie, że został pobity przez jednego z policjantów, którzy zabezpieczali w środowy wieczór wejście do budynku parlamentu. Zgoła inną wersję wydarzeń przedstawił jednak rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. Zgodnie z jego relacją, to Czarzasty miał zaatakować funkcjonariusza, który w konsekwencji doznał poważnych obrażeń i obecnie przebywa w szpitalu.

- W międzyczasie zostałem zatrzymany przez policję. Zostałem popchnięty na maskę samochodu, zostałem uderzony z tyłu w plecy, zostałem unieruchomiony i prawdę powiedziawszy została mi zabrana wolność poruszania się i powrotu do Sejmu. Dzisiaj rano dowiedziałem się, że pobiłem policjanta, który będzie kilka miesięcy leżał w szpitalu - mówił dziennikarzom wicemarszałek Sejmu.

Czarzasty straci stanowisko wicemarszałka? Poseł PiS: trzeba się nad tym zastanowić

Czarzasty pytany na konferencji prasowej, czy nie doszło między nim a policją do szarpaniny, powtórzył, że kiedy chciał wejść do Sejmu został pchnięty na maskę samochodu, uderzony z tyłu i został zatrzymany. - Oczywiście, że był element przepychania, bo jeżeli ktoś kogoś popycha, to ten ktoś stara się np. utrzymać równowagę. Ale proszę państwa, dowiedzieć się rano, że się kogoś pobiło tak, że będzie leżał przez kilka miesięcy, to na Boga, czy ja wyglądam na szaleńca? - mówił polityk.

Incydent z udziałem Włodzimierza Czarzastego może mieć jednak dalsze polityczne konsekwencje. W Sejmie nieoficjalnie mówi się, że polityk może zostać wkrótce odwołany z funkcji wicemarszałka. - PiS poważnie rozważa odwołanie Czarzastego i oddanie funkcji wicemarszałka Sejmu komuś z Konfederacji - mówi nam jeden z polityków Lewicy.

W podobnym tonie wypowiadał się dzisiaj Piotr Kaleta z PiS. - Jak się okazuje prawda jest zgoła inna i w związku z tym, zwracam się z prośbą, by do czasu wyjaśnienia tej sytuacji marszałek Czarzasty nie prowadził obrad Wysokiej Izby, nie uczestniczył w posiedzeniach i być może trzeba by było zastanowić się nad tym, czy jeżeli ta sprawa okaże się prawdziwa, jeżeli rzeczywiście wyjaśniania pójdą w kierunku, że to marszałek Czarzasty był winny tego zamieszania, by wicemarszałka odwołać z zajmowanego stanowiska - mówił dziennikarzom parlamentarzysta PiS.

RadioZET.pl poprosiło o komentarz w tej sprawie wicerzecznika PiS Radosława Fogla. Polityk nie udzielił nam jednak odpowiedzi, czy jego ugrupowanie rozważa odwołanie Czarzastego.

Czarzasty został pobity przez policjanta? Elżbieta Witek: nie było żadnych przepychanek

- Trzykrotnie rozmawiałam z Komendantem (Głównym Policji) i natychmiast wystosowałam pismo żądające wyjaśnienia od komendanta głównego, powołując się na konstytucję i ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora w związku z informacją o zatrzymaniu i zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego wobec wicemarszałka Sejmu - przekazała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

- Otrzymałam odpowiedź od Komendanta Głównego Policji, która była zupełnie inna niż relacja, która była przedstawiona, że marszałek został pobity i zatrzymany przez policję - powiedziała Witek.

Mówiła, że wystąpiła do komendanta Straży Marszałkowskiej o informacje, co się wydarzyło i nagrania z kamer przed Sejmem. - Na tym nagraniu ewidentnie widać, że marszałek nie został przez nikogo pobity, nie został zatrzymany - powiedziała Witek. Mówiła, że z nagrania wynika, że nie było żadnych przepychanek.

