Ziobro polecił wszczęcie postępowania ws. rosyjskiej napaści na Ukrainę. "Zbrodnia wojny"

- Wystąpiłem do premiera Mateusz Morawieckiego o powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego, obejmie on też bezpośredni nadzór nad działaniami ws. śledztwa ws. zbrodni wojny napastniczej i współpracy z sojuszniczymi prokuraturami - poinformował szef MS i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro poinformował na konferencji prasowej we wtorek, że wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o powołanie Dariusza Barskiego na wakujące stanowisko prokuratora krajowego. Wcześniej stanowisko to pełnił Bogdan Święczkowski, który 16 lutego złożył ślubowanie i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.



Ziobro zapowiedział również, że Barski obejmie bezpośredni nadzór nad wszystkimi działaniami związanymi z współpracą z ukraińskimi organami ścigania, także ws. wszczętego w poniedziałek śledztwa dotyczącego zbrodni wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, a także koordynacją powiązanych działań z prokuraturami państw sojuszniczych.

- Podejmujemy też inne działania. Zdecydowałem, że Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy dodatkowe kwoty na wsparcie tych samorządów, które potrzebują dodatkowych pieniędzy na lekarstwa, żywność czy zaspokojenie innych podstawowych potrzeb związanych z uchodźcami. Będziemy też podejmować inne działania - zapowiedział także Ziobro.



Dariusz Barski pracował Prokuraturze Okręgowej i Apelacyjnej w Łodzi; w 2007 roku pełnił funkcję zastępcy prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Od tego roku do likwidacji Prokuratury Krajowej w 2010 roku pełnił również funkcję prokuratora krajowego, a po jej likwidacji przeszedł w stan spoczynku. W wyborach parlamentarnych 2011 roku uzyskał mandat z list PiS, nie objął jednak mandatu, gdyż odmówił zrzeczenia się funkcji prokuratora, w konsekwencji czego marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna stwierdził wygaśnięcie mandatu. W 2015 i 2016 roku pełnił funkcję przedstawiciela prezydenta Andrzeja Dudy w Krajowej Radzie Prokuratury.

