Sejm zajmie się wnioskami Platformy Obywatelskiej o odwołanie trzech ministrów. Opozycja uznała, że działania Szumowskiego, Kamińskiego i Ziobry poszły w złą stronę.

Informacje przekazał na konferencji prasowej w Sejmie szef PO, Borys Budka. Mówił, że wnioski o wotum nieufności składane są „wobec najbardziej skompromitowanych ludzi tej władzy, którzy domykają układ zamknięty, pozwalający tym ministrom pozostać bezkarnymi”.

Co przeważyło o sięgnięciu przez opozycję po najmocniejszy środek? Borys Budka tłumaczył:

Składamy 3 wnioski o wotum nieufności wobec ministrów: Szumowskiego - w związku z doniesieniami medialnymi o jego rodzinie oraz interesach, Kamińskiego za to, że służby nie działają oraz wykorzystywanie Policji do ograniczania praw i swobód, Ziobry - który ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za to, że nie podejmowane są skuteczne działania wobec ludzi władzy oraz za wykorzystywanie Prokuratury do politycznych celów