Wpadka Jarosława Kaczyńskiego na konferencji prasowej. Prezes PiS przeprosił

Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński zaliczył wpadkę w trakcie konferencji, na której prezentował z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem założenia nowej ustawy „o obronie ojczyzny”. W kieszeni prezesa PiS zaczął dzwonić telefon.

– Przepraszam, ale zapomniałem schować telefon i wyłączyć – wyjaśnił Kaczyński. Wicepremier sięgnął po komórkę, wyciszył ją i z powrotem schował do kieszeni (na poniższym nagraniu - od 6:12). Po tej wpadce kontynuował wystąpienie.

Konferencja Kaczyńskiego i Błaszczaka. Wpadka prezesa PiS

Użytkownicy Twittera wytknęli wicepremierowi, że przysypiał, gdy szczegóły projektu przedstawiał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nagranie trafiło do internetu.

Kaczyński zapowiedział systematyczne zwiększanie liczebności polskiej armii. – Chcesz pokoju, szykuj wojnę – stwierdził wicepremier. Ustawa wprowadza m.in. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Mogą ją odbyć ochotnicy po zaliczeniu 28-dniowego szkolenia podstawowego. Po nim odbędą 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Zaliczenie kursu umożliwia przystąpienie do zasadniczej służby zawodowej.

– Chcemy, by Polska była państwem, biorąc pod uwagę całe NATO, militarnie silnym, należącym do najsilniejszych. Taki jest nasz cel, ale to nie wynika z żadnych ambicji, nie mówiąc już o ambicjach mocarstwowych, to wynika po prostu z konieczności, z naszego położenia geopolitycznego. I jest naszym obowiązkiem, można powiedzieć: świętym obowiązkiem, aby to zostało zrealizowane – powiedział Kaczyński.

