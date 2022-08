Wpadka TVN24 i Tuska za kulisami. "To jest tak upiorna myśl, że będę siedział na Wiejskiej"

To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział... na tej Wiejskiej - mówił w piątek rano Donald Tusk przed wywiadem w TVN24. Fragment zakulisowej rozmowy między szefem PO a prowadzącą Agatą Adamek przypadkowo mogli usłyszeć użytkownicy aplikacji TVN24 GO. Sytuację, którą jako pierwszy opisał Onet, skomentował już premier Mateusz Morawiecki.

Donald Tusk w piątek rano udzielił wywiadu w TVN24. Jak podał później Onet.pl, tuż przed emisją rozmowy doszło do "zabawnej sytuacji". "Użytkownicy mobilnej aplikacji TVN24 GO mogli usłyszeć zakulisową rozmowę prowadzącej i byłego premiera tuż przed programem na żywo. Nie byli świadomi, że ich pozaantenowa rozmowa ujrzy światło dzienne" - podał portal.

Rzeczywiście, jedna z czytelniczek Onetu wysłała redakcji wideo, na którym widać telefon komórkowy wyświetlający program we wspomnianej wyżej aplikacji. W pewnym momencie obraz znika, ale użytkowniczka może dalej usłyszeć, o czym rozmawiają Tusk oraz dziennikarka stacji Agata Adamek, prowadząca cykliczny program "Jeden na Jeden".

Jak czytamy na portalu, szef PO w pewnym momencie stwierdził: "Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować". "To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział... na tej Wiejskiej" - mówił dalej, a po kilku chwilach ciszy, "jak gdyby nigdy nic, rozpoczyna się program na żywo".

Wpadka TVN24 i Tuska. Morawiecki komentuje

Tusk nie odniósł się jeszcze do tej sytuacji, skomentował ją za to podczas piątkowej konferencji prasowej w Smolajnach (woj. warmińsko-mazurskie) premier Mateusz Morawiecki.

- Ja jadąc tutaj, przeczytałem w jednym z portali, jak pan Donald Tusk z pogardą i wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków, do pracy parlamentarzysty w Sejmie, myślę, że tym samym pokazał swoje prawdziwe oblicze i co myśli o ciężkiej pracy dla Polaków - powiedział szef rządu.

