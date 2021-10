Jarosław Kaczyński ogłosił w czwartek, że Polska zbuduje zapory na granicy z Białorusią, na wzór wielometrowego muru, który stanowi kilkudziesięciokilometrową granicę między Grecją a Turcją.

Prezes PiS ocenił, że mamy dziś do czynienia z największym kryzysem od 40 lat, wywołanym przez białoruski reżim i wykorzystywanym przez polską opozycję, niosące pomoc organizacje pozarządowe i niezależne media.

Kaczyński o "stanie wojennym" i funkcjonariuszach ukraińskich

Jeżeli ktoś chce współpracować z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką w jego operacjach to jest to działalność w najwyższym stopniu szkodliwa i antypaństwowa i antypolska - mówił w czwartek o kryzysie Kaczyński.

Jego oświadczenie i zapowiedź twardej polityki wywołały masę niepochlebnych komentarzy. Poseł Lewicy Tomasz Trela nie krył zdziwienia, że czołowy polityk rządu myli się publicznie w tak oczywistych sprawach.

"Stan wojenny zamiast wyjątkowego, funkcjonariusze ukraińscy zamiast białoruscy. Bardzo szanuję polskich seniorów, ale Pan Jarosław naprawdę powinien już odpoczywać w kapciach przed telewizorem" – napisał na Twitterze Trela.

Z kolei dziennikarz Witold Głowacki zauważył, że Kaczyński nie tyle z niechęcią, a oskarżycielskim tonem mówił o humanitarnych działaniach organizacji pozarządowych.

Kaczyński odpowiada za wyrok TK? "Odliczanie do polexitu"

Jednak prawdziwa krytyka spadła na szefa PiS po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Oponenci nie mają złudzeń co do polityki prowadzonej przez Kaczyńskiego. "Póki nie można wyprowadzić Polski z Unii, Kaczyński postawił wyprowadzać Unię z Polski. Pytanie, czy Polacy - w odpowiedzi na to - postanowią wyprowadzić Kaczyńskiego i jego gang z urzędów ministerialnych" – napisał na Twitterze prof. Marek Migalski, były europoseł PiS.

Dawny koalicjant ze Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin wskazał, że po czwartkowym orzeczeniu PiS wpadł w pułapkę, którą sam na siebie zastawił.

Znacznie ostrzej do wyroku TK odniósł się b.szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "Pseudotrybunał z 3 dublerami i prokuratorem Stanu Wojennego, na czele z towarzyskim odkryciem prezesa wykonuje polityczne zlecenie, skutkiem czego może być utrata setek miliardów euro pomocy, na którą czekają Polacy. Na Nowogrodzkiej włączono dziś odliczanie do polexitu" - napisał.

RadioZET.pl/Twitter