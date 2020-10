''Wspólna Polska''. Trzaskowski zaprezentował nazwę nowego ruchu

Rafał Trzaskowski zainaugurował w sobotę w Warszawie działalność swego ruchu "Wspólna Polska", którego celem jest "określenie dekalogu spraw, na które wszyscy patrzymy tak samo". - Powołujemy ruch, który chce Polski, w której cel nigdy nie uświęca środków, Polski w której prawo jest fundamentem działania państwa, prawo zawsze jest na pierwszym miejscu, nawet jeżeli stoi w sprzeczności z interesem władzy. Polski, w której każdy ma takie same prawa i obowiązki, niezależnie od narodowości, wyznawanej religii, poglądów politycznej, pochodzenia czy orientacji seksualnej - mówił prezydent Warszawy.

Trzaskowski zadeklarował, że chce Polski, "w której władza działa z myślą zarówno o mieszkańcach wsi, jak i mieszkańcach i dużych miast". - Polski, w której media publiczne informują, edukują, kształcą, bawią bez obłudy, kłamstwa i manipulacja; Polski, w której miłość do ojczyzny i troska o polską kulturę i tradycję nie stoi w sprzeczności z szacunkiem wobec Unii Europejski; Polski w której politycy skupiają się przede wszystkim na rozwiązywaniu konkretnych problemów - służby zdrowia, nierówności w edukacji oraz jakości kształcenia, walki o każde miejsce pracy, czy podjęcia wyzwań wynikających z katastrofy klimatycznej - podkreślał.

"Wspólna Polska". Trzaskowski chce stworzyć dekalog wartości

Rafał Trzaskowski podkreślił, jego ruch ma być przestrzenią dialogu i współpracy samorządowców, organizacji pozarządowych, ekspertów, ale także polityków i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy ''chcą działać". - Wszystkich państwa będę prosił o włączenie się do wspólnych działań. Zaczniemy od sprawy prostej, zaczniemy od pytania naszych sąsiadów, co ich nurtuje i boli. W kolejnym kroku wyszkolimy setki wolontariuszy wykorzystując także potencjał mężów i żon zaufania z ostatniej kampanii i razem ze specjalistami przygotujemy wielką diagnozę społeczną. Znajdziemy to, co nas łączy, stworzymy dekalog wspólnej Polski, dekalog wartości pragnień, marzeń, które są wspólne dla Polek i Polaków. Spróbujemy trochę na przekór niektórym politykom nie dzielić, a łączyć - mówił Trzaskowski.

Według prezydenta Warszawy "czas sprofesjonalizować politykę". - Wyposażyć opozycję w wiedzę oraz instrumenty konieczne do wygrywania wyborów. Zaplecza analityczne, platformy internetowe, bazy danych instrumenty potrzebne do odkłamywania propagandowej machiny władzy - powiedział Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski: założymy nowy związek zawodowy "Nowa Solidarność"

Trzaskowski w czasie prezentacji swego programu łączył się przez internet z zaproszonymi gośćmi - lekarzami, nauczycielami. W ten sposób rozmawiał też z legendą "Solidarności", obecną posłanką KO Henryką Krzywonos, która skrytykowała działalność obecnej NSZZ "S". - Obecna ''Solidarność'' nie reprezentuje pracowników, no może górników, jest przystawką partii rządzącej - oceniła Krzywonos.

Opowiedziała się za powołaniem nowego związku zawodowego; jak mówiła, "związku ludzi ciężko pracujących, taką nową, prawdziwą solidarność". Trzaskowski poparł ten postulat i zapowiedział powołanie związku zawodowego o nazwie "Nowa Solidarność".

