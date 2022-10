Prokuratura Krajowa upubliczniła w środę protokoły zeznań Marcina W., wspólnika głównego bohatera afery podsłuchowej Marka Falenty. Z dokumentów opublikowanych na stronie prokuratury wynika, że 20 listopada 2017 roku W. zeznał, że 3 lub 4 czerwca 2014 roku wręczył "w reklamówce ze sklepu 'Biedronka' 600 tys. euro łapówki Michałowi Tuskowi", synowi ówczesnego premiera Donalda Tuska.

"Powiedziałem F., że włożę te pieniądze do foliowej reklamówki ze sklepu „Biedronka” i powiedziałem do F. (Falenty, w protokole imiona i nazwiska są zamazane - red.), cytuję „niech żul ma to w takiej torbie na jaką zasługuje”. (…). Z M. T. (Michałem Tuskiem - red.) skontaktował się M. F. Dodaję, że ja wcześniej nie miałem kontaktu z M. T. wszystkie kontakty z politykami utrzymywał M. F. (…) Tego dnia jak przywiozłem pieniądze do firmy przyjechał M. T" - zeznał W. Stwierdził również, że w biurze Falenty były widoczne dwie kamery.

Michał Tusk odpowiada na zarzut przyjęcia łapówki: totalne bzdury

Później W. opisał przebieg spotkania, które - jak stwierdził - było krótkie. "Ja uznałem, że mogę mówić do M. T. na 'ty' skoro przekazuję mu 600 tys. euro. Ja siedziałem za biurkiem F. dlatego mnie na nagraniu nie widać, ale słychać. M. F. (Marek Falenta - red.) siedział na jednym z foteli, a na ziemi, obok ławy postawiłem reklamówkę z kasą. M. (Michał - red.) wszedł i powiedział 'Witam panowie'. F. powiedział: 'To jest dla ciebie reklamówka' - czytamy w protokole zeznania Marcina W.

Według W. Michał Tusk rozchylił reklamówkę i spytał: Kasa się zgadza?". "Ja wtedy nie wytrzymałem. Zapytałem, „czy to są jakieś jaja, tak byś wziął reklamówkę i wyszedł. A co jak się kasa nie zgadza? On powiedział 'Nie wie, czy oglądamy te same filmy, ale jak się jebnąłeś to ciebie odjebią'. Ja mu odpowiedziałem: 'Tak, oglądamy te same filmy, tez oglądałem 'Odwróconych', czy 'Świadka koronnego'. Odpowiedział 'Cześć' i wyszedł z reklamówką. To zdarzenie jest nagrane przez F., który przesłał mi go od razu, 10 min. później (…) na mój telefon' - miał powiedzieć w prokuraturze Marcin W.

W protokole czytamy również, że według Marcina W. Falenta wszystko nagrał i przesłał na jego telefon, który trafił później w ręce śledczych, gdy W. został aresztowany. Wspólnik Falenty zapytany, dla kogo była przeznaczona kwota 600 tys. euro miał odpowiedzieć, że są to "'partyjne pieniądze', czyli dla rządzących, ale bez identyfikacji osoby". "Teraz sobie przypominam, że Falenta powiedział mi: 'Ty się tym nie interesuj. Ważne, żebyśmy byli bezpieczni i żeby interes był dopięty'" - czytamy w upublicznionym protokole. W. dopytywany, za co Marek Falenta przekazał pieniądze Nowakowi odpowiedział, że "nie ma pojęcia".

Michał Tusk w rozmowie z Onetem stwierdził, że są to “totalne bzdury”. - Informacje o tych zeznaniach pojawiały się już w mediach. Prokuratura ma je od lat. Nigdy przez te wszystkie lata nie byłem nawet przesłuchiwany w tej sprawie - powiedział portalowi Tusk.

W. zeznał też, że wręczył wiosną 2014 roku 6 lub 6,5 tys. łapówki ówczesnemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi. Pieniądze miał przekazać "w hotelu Sheraton albo Hayat". "Samo przekazanie pieniędzy wyglądało w taki sposób, ze powiedziałem do niego, że „Marek kazał mi dać 6000 lub 6500 złotych.” On powiedział, że „tak, tak, miałeś mi pożyczyć”. Wtedy odpowiedziałem, że „ja nie pożyczam pieniędzy, Marek powiedział, że mam ci dać. Jeśli chcesz, żebym ci dał to ci dam, ale ci nie pożyczę On odpowiedział: „No dobra, to daj”. Doszło do przekazania tych pieniędzy, gdy byliśmy sam na sam. To nie było zbytnie chowanie tego zebrania. Myślę, że jeżeli tam były kamery, to jest to zarejestrowane" - czytamy w protokole zeznań wspólnika Falenty.

Zeznania Marcina W. pochodzą z 2017 roku, ale prokuratura nie zdecydowała się postawić nikomu zarzutów. Może to wskazywać na to, że śledczy nie uważają wspólnika Falenty za wiarygodnego świadka. - Jeżeli Donald Tusk domagał się komisji śledczej, mówiąc, że jest to bardzo wiarygodny świadek, to proszę bardzo, świadek mówi: 600 tys. euro łapówki dla Tuska - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, uzasadniając decyzję o upublicznieniu protokołów zeznań W., stwierdził, że jest to reakcja na słowa Donalda Tuska. "Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, publicznie postawił poważne oskarżenia wobec prokuratury dotyczące rzekomego zatajania informacji i zaniechań w śledztwie. Powołał się na jeden z protokołów wyjaśnień Marcina W., pomijając inne jego relacje procesowe pozostające w związku z tematem wczorajszej konferencji. Dlatego postanowiłem, że interes publiczny wymaga, by obywatele poznali całość złożonych przez niego relacji dotyczących wątku kryminalno-politycznego w kontekście związków z Rosją" - napisał Ziobro w także zamieszczonej na stronie PK decyzji o ujawnieniu materiałów.

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP/Polsat News