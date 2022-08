"Wśród polityków PiS za rok poleją się łzy". Tusk i Trzaskowski wskazali warunki

Donald Tusk i Rafał Trzaskowski wypowiadali się w środę 31 sierpnia w ramach wydarzenia Campus Polska Przyszłości. Liderzy Platformy Obywatelskiej przestrzegali przed "bojem o wszystko" z rządzącymi z PiS w przyszłorocznych wyborach.

- PiS depcze niezależne instytucje w Polsce, depcze tych, którzy myślą inaczej. Niszczy się sądy i samorządy – mówił Rafał Trzaskowski. Wprost nawiązał do obecnego na sali Sebastiana Kościelnika, który zderzył się z samochodem wiozącym premier Beatę Szydło. Instytucje państwa do dziś robią wszystko, by uznać jego winę, choć na jaw wyszły naciski, by funkcjonariusz BOR skłamał w zeznaniach przed sądem.

"PiS wypowiedział wojnę kobietom, LGBT, nauczycielom"

- Zadbamy o to, by wszyscy mogli się w Polsce czuć bezpiecznie - zapowiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy powtórzył swój zamiar z kampanii prezydenckiej w 2020 roku o likwidacji propagandowego kanału TVP Info. - Trzeba skończyć z propagandą. Zlikwidować TVP Info, dosyć tego - mówił Trzaskowski.

- PiS wypowiedział wojnę połowie społeczeństwa. Wszystkim kobietom. Ale także lekarzom, LGBT, osobom niepełnosprawnym, nauczycielom – wymieniał Trzaskowski.

Po nim na wydarzeniu przemawiał lider PO, Donald Tusk. Rozpoczął od przypomnienia dla podziękowań w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych schorowanemu Lechowi Wałęsie. - Podziękujcie człowiekowi, którego próbuje się wymazać z historii. Lechowi Wałęsie. Nie jest w najlepszym zdrowiu – mówił Tusk.

Tusk: Jeśli znajdziemy wojowników, to wśród polityków PiS poleją się łzy

Tusk przestrzegał uczestników, że w walce o lepszą przyszłości nie mogą „zostawić kłamcom kontroli nad przeszłością”. - Kto kontroluje przeszłość, będzie kontrolował przyszłość. Dlatego dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nie ma ważniejszego tematu. Szczególnie głośno powinien być słyszalny wasz głos, prawda historyczna, fundamentalne wartości – mówił Tusk.

Szef PO mówił, że o te sprawy trzeba się bić w wyborach. - Będę zbierał wojowników po to, by za rok zwyciężyć. Jeśli wśród was znajdziemy wojowników, to wśród polityków PiS za rok poleją się łzy – zapowiedział Tusk. - Nie wątpcie w szansę zwycięstwa. Wierzcie w solidarność i szansę na zwycięstwo z nawet tak przemocową władzą – mówił były premier. Na koniec w ironiczny sposób przeczytał instrukcję obsługi… ławek, które rządzący przygotowali w specjalnym konturze Polski. Tusk kpił, że ten regulamin symbolicznie pokazuje stosunek PiS do obywateli.

RadioZET.pl/Facebook