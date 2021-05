Lewica najprawdopodobniej zgłosi swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Niedługo ogłosimy, kto to będzie. Dziś decyzja klubu – powiedziała w rozmowie z Beatą Lubecką Magdalena Biejat, wiceszefowa klubu Lewicy.

– Raczej nie poprzemy Lidii Staroń. Byłoby to mało prawdopodobne z uwagi na to, że pani senatorka głosowała razem z PiS w sprawie tzw. reform sądownictwa, jest dość konserwatywna – dodała.

Dopytywana w internetowej części programu o program Lewicy, posłanka odpowiedziała: Nie chcemy ''łupić'' Polaków, tylko chcemy wprowadzić sprawiedliwy system podatkowy. Jej zdaniem ''to nie jest ok, że kwiaciarka, czy właściciel sklepu z warzywami płacą podatki, a właściciele wielkich firm nie płacą w Polsce żadnych podatków''.

– Wizja polskiej Lewicy stawia na różnorodność i daje każdemu możliwość wyboru, buduje państwo, w którym każdy ma równe szanse, by realizować swój pomysł na życie – stwierdziła Magdalena Biejat.

Kto nowym RPO?

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. Jednak 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament już czterokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym razem. Senat nie zgodził się, by urząd RPO objął powołany na to stanowisko przez Sejm poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Cała rozmowa Beaty Lubeckiej z Magdaleną Biejat w Lewicy jest dostępna TUTAJ .

RadioZET.pl