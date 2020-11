Rozpaczliwe przemówienie Trumpa. Telewizje aż przerywały emisję

Wyniki wyborów prezydenckich w USA – na to czeka cała Ameryka i cały świat. Tego kto wygrał wybory, jeszcze nie wiemy, choć od zamknięcia lokali wyborczych w Stanach Zjednoczonych mijają już ponad dwie doby. Głosy w kluczowej Pensylwanii, Georgii, Nevadzie, Arizonie i Karolinie Północnej wciąż są liczone, ale przewaga Donalda Trumpa nad Joe Bidenem topnieje z godziny na godzinę.

Obecnie urzędujący prezydent zdaje się tracić grunt pod nogami, czego dowodem było jego wystąpienie w Białym Domu. - Jeśli zliczyć legalnie oddane głosy, to łatwo wygrywam. Jeśli wliczać nielegalne, to mogą próbować ukraść nam wybory – stwierdził, podkreślając, że w USA doszło „rażących nieprawidłowości”. Jak mówił, walka o Biały Dom "skończy się w Sądzie Najwyższym".

Niektóre stacje telewizyjne, m.in. MSNBC, przerwały transmitowanie oświadczenia Trumpa. Według CNN słowa prezydenta były „potencjalnie niebezpieczną próbą podważenia wyniku wyborów”, bo jak podkreślają dziennikarze stacji, Trump nie przedstawił żadnych dowodów na swoje zarzuty i bezpodstawnie stwierdził, że jego wygrana została mu „skradziona”. Niektórzy komentatorzy wprost nazywają wystąpienie Trumpa "żenującym". Pamiętajmy, że Trump już wcześniej sugerował oszustwa wyborcze, w internecie rozpaczliwie nawołując do zaprzestania liczenia głosów i „zatrzymania oszustwa” oraz utrzymując, że jego poparcie znika w „magiczny” sposób. Twitter większość jego wpisów oznaczył już jako takie, które wprowadzają internautów w błąd.

Co ciekawe, kilka tygodni temu dokładnie taki scenariusz przewidział senator Bernie Sanders, jeden z kontrkandydatów Bidena w prawyborach w Partii Demokratycznej. - Policzone zostaną głosy korespondencyjne i okaże się, że to Biden wygrał w tych stanach i wtedy Trump powie: "Mówiłem, że to wszystko oszustwo!" - zapowiadał Sanders jeszcze w październiku w programie „The Tonight Show” Jimmy'ego Fallona.- Demokraci chętniej zagłosują listownie, Republikanie chętniej pójdą do lokali wyborczych. Więc pierwsze głosy, które zostaną policzone, będą tymi oddanymi w lokalu, republikańskimi. Może być tak, że o 22 w noc wyborczą Trump będzie wygrywał w Michigan, Pensylwanii, Wisconsin i wystąpi w telewizji, żeby powiedzieć: "Dziękuję Amerykanom za reelekcję, już po wszystkim, dobrego dnia". Ale w kolejnych dniach policzone zostaną głosy korespondencyjne i okaże się, że to Biden wygrał w tych stanach. I wtedy Trump powie: "Mówiłem, że to wszystko oszustwo! Mówiłem, że głosy korespondencyjne są sfałszowane! Nie opuszczę urzędu – mówił Sanders.

Ale zdaniem ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher, z całą pewnością uzna wyniki wyborów, nawet jeśli te wyraźnie wskażą na jego porażkę, „jeśli ponowne zliczenie głosów, o które prezydent będzie zapewne wnioskował w niektórych miejscach, wskaże na taki wynik”. - 20 stycznia o 12 w południe niezależnie od wszystkiego ta kadencja (Trumpa - red.) się skończy. Albo Trump, albo Biden zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Do tego czasu tak przeliczanie głosów, jak i spory sądowe muszą się zakończyć - podkreśliła Mosbacher w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Zapytana, co wygrana Bidena oznaczałaby dla relacji polsko-amerykańskich, Mosbacher odpowiedziała, że nie spodziewałaby się zbyt wielu zmian. - Demokraci i republikanie z całą pewnością zgadzają się co do tego, że zagrożenie stanowi zarówno Rosja, jak i Chiny. Biorąc pod uwagę położenie Polski na wschodniej flance NATO, dla obu tych partii jest więc rzeczą kluczową dalsze umacnianie naszej współpracy wojskowej. To się nie zmieni, bo i te zagrożenia nie znikną. Granice Polski są czerwoną linią, której ani Rosja, ani Chiny przekroczyć nie mogą. Polska jest bramą do zachodniej Europy! Podobne ponadpartyjne porozumienie istnieje odnośnie do 5G w Polsce czy współpracy z Polską w rozwoju energetyki jądrowej - powiedziała. Na pytanie, czy w przypadku wygranej Bidena mogą powrócić wizy do USA, odparła, że "to osiągniecie już się bardzo zakorzeniło", w związku z czym nie sądzi, aby wizy wróciły.

RadioZET.pl/CNN/Rzeczpospolita/PAP