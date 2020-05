Wybory prezydenckie wciąż nie zostały ogłoszone w nowym terminie, ustawa o głosowaniu mieszanym (w lokalach i korespondencyjnie) jest w Senacie, ale kandydaci prowadzą kampanię wyborczą.

Sondaż IBRiS zapowiada zaciętą walkę do samego końca. Choć Andrzej Duda niepodzielnie wygrywa w pierwszej turze, w drugiej zagraża mu trzech kandydatów. Mobilizacja opozycji – wzorem koalicji w Senacie – to najgorszy scenariusz dla PiS.

Sondaż IBRiS: W walce z Dudą najmocniejszy Kosiniak-Kamysz

Z nowego sondażu dla „Rzeczpospolitej” wynika, że wciąż na fali wzrostowej jest nowy kandydat Platformy Obywatelskiej. Choć Rafał Trzaskowski wciąż nie jest oficjalnie kandydatem (musi zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia pod kandydaturą), to sondaż daje mu poparcie na poziomie 26,7 proc. Kilkanaście dni temu zaczynał z poziomu kilkunastu procent, zastępując Małgorzatę Kidawę-Błońską z jednocyfrowym poparciem.

Dziennik zwraca uwagę na wzrost Trzaskowskiego względem najgroźniejszych konkurentów –Szymona Hołowni (10 proc. poparcia), jak i Władysława Kosiniaka-Kamysza (8,3 proc.).

Sondaż ilustruje powrót do starego podziału społecznego na PiS-PO. Gra toczy się jednak o wyborców Lewicy, której kandydat – Robert Biedroń – utrzymuje niski wskaźnik poparcia.

IBRiS sprawdził jak rozłożyłoby się w drugiej turze poparcie Andrzeja Dudy względem trzech rywali. Z każdym urzędujący prezydent wygrywa. Największą przewagę ma nad Rafałem Trzaskowskim (49,6 do 44,7 proc, do tego 5,7 niezdecydowanych, których uwzględnia sondaż). Nad Szymonem Hołownią przewaga Dudy jest nieco mniejsza (49,8 do 45,4 procent, a pozostały odsetek to niezdecydowani). Głowa państwa o włos wygrywa natomiast z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Obaj idą łeb w łeb – w drugiej rundzie Duda wygrywa z liderem ludowców 47,7 do 47 proc.

