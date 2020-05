Senat stał się miejscem rozmów na temat wyborów prezydenckich. Te zaplanowane na 10 maja nie odbyły się, głównie z uwagi na podziały w Zjednoczonej Prawicy. Przeciwko wybieraniu prezydenta w drodze kopertowej protestowała cała opozycja.

W sprawie nowego terminu przebija się dziś pierwsze porozumienie między PiS a opozycją.

Rozmowy mają sens, spotkania mają sens i bardzo się cieszę, że tę inicjatywę Lewicy przejął marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z prezydium Senatu dlatego, że kolejny etap okrągłego stołu pokazał, że rozmowy mogą prowadzić do porozumienia, że koalicja z opozycją potrafi znaleźć wspólny język

- komentował na gorąco poseł Gawkowski po zakończeniu obrad.

Mówił, że widzi szansę na „uczciwe, bezpieczne i we wszystkich tego słowa znaczeniu konstytuujące wybory prezydenckie”.

Po tym spotkaniu pewne jest jedno: chcemy, żeby wybory prezydenckie odbyły się jak najszybciej i termin tych wyborów to najprawdopodobniej 28 czerwca 2020 r. To już jesteśmy w stanie powiedzieć, bo przedstawiciele PiS powiedzieli, że to własne ta data będzie obligowała kalendarz wyborczy