Wybory prezydenckie jednak nie 28 czerwca? Nowy wariant na stole opozycji

Wybory prezydenckie nie odbyły się 10 maja, nie zostały też w ciągu dwóch tygodni po tej dacie ogłoszone na nowy termin. Niejasności jest więcej – rządzący dali sygnał, że porozumieli się w sprawie głosowania, które miałoby odbyć się 28 czerwca.

Opozycja pierwotnie popierała ten termin, o czym świadczyły nawet komentarz posła Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy. Dzisiejsze doniesienia nie są jednak już tak optymistyczne.

Wybory prezydenckie po zakończeniu kadencji Dudy?

„Gazeta Wyborcza” zasięgnęła opinii prof. Ewy Łętowskiej. Prawniczka analizuje Konstytucję i widzi jedno wyjście z impasu. Drugie zostało wykluczone - przez 14 dni po nieprzeprowadzonych wyborach marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie ogłosiła nowego terminu.

Drugie rozwiązanie - marszałek zarządza wybory „w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów

- pisze Gazeta Wyborcza.

Zostaje jeszcze "stan wyjątkowy lub zrzeczenie się z urzędu"

Zdaniem prof. Łętowskiej jedynie ta opcja jest zgodna z ustawą zasadniczą. Sprawia jednak, że rządzący musieliby poczekać z wyborami do końca kadencji prezydenta. I dopiero po „opróżnieniu” urzędu mogliby ogłosić nowy termin wyborów. Jak wiemy, nie odnosili się do tej propozycji przychylnie – poseł Przemysław Czarnek mówił, że do 6 sierpnia „musi być zaprzysiężony nowy prezydent”.

Jest jeszcze możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub zrzeczenie się urzędu przez prezydenta. Każda inna opcja jest sprzeczna z konstytucją, nie można wprowadzać żadnych rozwiązań dotyczących wyborów zwykłą ustawą, choćby, tą, która teraz jest procedowana w Senacie. Każdy przyzwoity sędzia Sądu Najwyższego, który miałby orzekać o ważności wyborów, powinien uznać, że wynik głosowania 28 czerwca nie jest ważny

– cytuje prof. Łętowską dziennik.

Reporter TVN24 przekazał z kolei, że jeszcze dziś liderzy opozycji i marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkają się w celu ustaleń nowego terminu wyborów prezydenckich. Jednym z wariantów jest ten wspomniany przez gazetę – wybory po opróżnieniu urzędu prezydenta.

Szanse na taki obrót spraw są jednak nikłe. Zjednoczona Prawica, w tym Porozumienie Jarosława Gowina zapewne nie podzielą zdania opozycji. Nawet przy wecie Senatu dot. głosowania mieszanego, Sejm może odrzucić ten sprzeciw.

Obowiązki głowy państwa przejmuje w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta Marszałek Sejmu.

RadioZET.pl/TVN24/Gazeta Wyborcza