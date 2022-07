Wybory prezydenckie odbędą się dopiero za trzy lata, niemniej czołowe siły polityczne już teraz zbierają siły przed maratonem, który zakończy elekcja prezydenta. Obie strony zastanawiają się nad kandydatem, którego wystawią w walce o najwyższy urząd w państwie.

Dylemat mają zarówno rządzący (upływa druga kadencja Andrzeja Dudy, nie może ponownie kandydować), jak i opozycja (która wystawi w pierwszej turze wielu kandydatów).

Sondaż: Morawiecki i Hołownia powalczą o prezydenturę

"SE" zlecił sondaż, który wskazał obecnych faworytów w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego od 2025 roku. Dziennik zapytał w sondażu o to, kto powinien zostać kolejnym prezydentem Polski spośród liderów partii politycznych, z wyjątkiem PiS. W poprzednim badaniu "Super Expressu" wyborcy tej partii wyrazili wolę, aby to obecny premier Mateusz Morawiecki reprezentował Zjednoczoną Prawicę w walce o fotel prezydenta.

22 proc. wskazań uzyskał Mateusz Morawiecki. Za nim uplasował się Szymon Hołownia z wynikiem 20 proc. To oznaczałoby, że obaj mogą zmierzyć się w drugiej, decydującej turze.

Na trzeciej pozycji znalazł się Donald Tusk, który o włos ustąpił Hołowni (19 proc.). Kolejni kandydaci osiągnęli jednocyfrowe wyniki sondażu. Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Koalicja Polska) osiągnęli po 7 proc., Robert Biedroń (Lewica) 6 proc., a Paweł Kukiz, rewelacja wyborów prezydenckich z 2015 roku, otrzymałby 3 proc.

16 proc. ankietowanych stwierdziło, że prezydentem powinien być ktoś inny. Badanie wykonał Instytut Badań Pollster 21-22 czerwca na reprezentatywnej próbie 1011 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/Se.pl