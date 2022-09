Wkrótce decyzja ws. przesunięcia wyborów samorządowych. "Na jednym z najbliższych posiedzeń"

O przesunięciu wyborów samorządowych o kilka miesięcy - z jesieni 2023 na wiosnę 2024 - słychać od dłuższego czasu. PiS chce uniknąć problemów, wynikających z możliwego nakładania się dwóch różnych głosowań. - To niewykonalne, żeby przeprowadzić na raz wybory samorządowe i parlamentarne - mówił niedawno Jarosław Kaczyński.

- To mówi PKW i to mówią także wszyscy szefowie finansów partyjnych. Nie da się na raz rozliczyć z obydwu tych wyborów - przyznał, podkreślając, że pierwotnym pomysłem było wydłużenie kadencji o rok, ale "prezydent chciał, żeby to było pół roku". - Ponieważ jego podpis jest tutaj konieczny, więc krótko mówiąc, to zdecydowało - dodał.

Wybory samorządowe zostaną przesunięte? Wkrótce zajmie się tym Sejm

Premier Mateusz Morawiecki poinformował zaś podczas wtorkowej konferencji prasowej, że projekt ws. przesunięcia wyborów samorządowych będzie dyskutowany "na którymś z najbliższych posiedzeń Sejmu". Doprecyzował, że prawdopodobnie nie odbędzie się to na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu.

- Dostaliśmy informacje od instytucji, zajmujących się wyborami - takich, jak Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze - które sygnalizują nam ogromne problemy operacyjne z jednoczesnym przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych i samorządowych - powiedział.

Dlatego wnioskujemy o przesunięcie wyborów samorządowych, które można ustawą przesunąć. Gdyż wyborów parlamentarnych, rzecz jasna, nie można przesunąć ustawą i słusznie - to jest wymóg konstytucyjny Mateusz Morawiecki

Zaznaczył, że wybory parlamentarne odbędą się zgodnie z terminem, czyli w październiku lub listopadzie 2023 roku. - Ten termin zostanie jeszcze rozstrzygnięty przez pana prezydenta w stosownym czasie. Natomiast wybory samorządowe, prawdopodobnie, jeżeli taka będzie wola Sejmu i pana prezydenta, odbędą się w terminie późniejszym - oznajmił.

Kiedy odbędą się wybory parlamentarne i samorządowe?

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku).

Jesienią 2023 r. wypada natomiast konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).

RadioZET.pl/PAP