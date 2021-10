Donald Tusk poniósł porażkę we własnym ugrupowaniu. Wspierana przez niego Agnieszka Pomaska przegrała wybory na przewodniczącą regionu pomorskiego w PO. Nowym szefem struktur został Mieczysław Struk, wspierany m.in. przez Sławomira Neumanna.

"Gratulacje dla nowego Przewodniczącego Regionu Pomorskiego PO @strukmieczyslaw. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie w tych ostatnich tygodniach. Mile wspominam wszystkie spotkania w pomorskich powiatach. Do zobaczenia na kolejnych!" - napisała Agnieszka Pomaska w sobotę wieczorem na Twitterze.

Mieczysław Struk szefem PO na Pomorzu. Pokonał Agnieszkę Pomaską

Na Dolnym Śląsku wybory na szefa regionu przegrał także wspierany przez Tuska Roman Szełemej. Nowym przewodniczącym został poseł Michał Jaros. Oficjalne wyniki mają być ogłoszone dopiero za jakiś czas.

W sobotę 23 października Platforma Obywatelska wybiera przewodniczącego, a także szefów regionów i powiatów. Jedynym kandydatem na szefa partii jest Donald Tusk, a więcej niż jeden kandydat na szefa jest w sześciu regionach.

Rzecznik PO Jan Grabiec ocenił w rozmowie z PAP, że lipcowy powrót Tuska ożywił Platformę. - To widać również przy tych wyborach, bo do konkurencji wystartowało wiele osób, które do tej pory takich funkcji nie obejmowali - dodał.

- Jesteśmy partią demokratyczną, więc ostatecznie decydują wyborcy. Organizujemy wybory powszechne jako jedyni, nie tylko na poziomie przewodniczącego, ale również jeśli chodzi o szefów regionów czy powiatów. To jest święto Platformy, sam jestem ciekaw kilku rozstrzygnięć, a to pokazuje, że partia żyje - podkreślił.

