Wybory w Rzeszowie. Wyniki, przecieki. Kto wygrał i zostanie prezydentem miasta?

Wybory w Rzeszowie śledzi cała Polska. Wyniki odbywającego się 13 czerwca głosowania zostaną podane najpierw w formie sondażu exit poll, oficjalne wyniki MKW poznamy zapewne 14 czerwca. Wcześniej w sieci mogą pojawić się przecieki. Nieoficjalnymi wynikami internauci dzielą się na tzw. bazarku

Karta do głosowania zawiera 4 nazwiska. Kandydaci na prezydenta Rzeszowa to: Konrad Fijołek, Ewa Leniart, Marcin Warchoł i Grzegorz Braun

Głosowanie trwa w niedzielę od godziny 7:00, lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 21:00. Wówczas przestanie obowiązywać cisza wyborcza

W Rzeszowie będą obecni reporterzy Radia ZET. Dzięki nim na naszej antenie i na RadioZET.pl przekażemy pierwsze reakcje na wyniki ze sztabów wyborczych i zbierzemy komentarze od kandydatów i obserwatorów

Wybory w Rzeszowie. Wyniki exit poll

Wyniki exit poll, czyli badanie przeprowadzane przy wyjściu z lokali wyborczych, przeprowadza Instytut Badań Samorządowych (IBS), działający w ramach Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Wyniki sondażu exit poll po wyborach w Rzeszowie udostępni o godzinie 21:00. Jak zapowiada IBS, ankieterzy zbiorą nie tylko informacje, na kogo głosowali mieszkańcy Rzeszowa, ale też przeanalizują rozkład ich głosów ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i decyzje wyborcze w poprzednich latach.

Wybory w Rzeszowie 13 czerwca 2021

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa, które miały odbyć się 9 maja, zostały ostatecznie przesunięte na 13 czerwca. "Główny Inspektor Sanitarny, ze względu na sytuację epidemiczną, wydał opinię wskazującą na zasadność przesunięcia daty wyborów przedterminowych i uzupełniających w samorządach" - informował pod koniec kwietnia rzecznik rządu Piotr Müller.

Lista kandydatów na prezydenta Rzeszowa zawiera 4 nazwiska. To Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Konrad Fijołek oraz Grzegorz Braun.

Wyniki wyborów w Rzeszowie. Przecieki i bazarek?

Wyniki wyborów, a zwłaszcza sondażu exit poll w czasach internetu - mimo ciszy wyborczej - mogą przeciekać do sieci. Internauci, także ci, którzy np. pracują przy badaniu, podają czasami wyniki sondażu przed zakończeniem ciszy wyborczej, zastępując nazwiska kandydatów nazwami produktów spożywczych. Zjawisko to nazywa się potocznie „bazarkiem”.

Przecieki wyników pozostają do interpretacji internautów, ale pokazują też po raz kolejny absurd obowiązywania ciszy wyborczej w XXI wieku. I tu też uwaga: rzekome przecieki wyników wyborów bardzo często są tylko tak zwanymi fejkami pochodzącymi od osób, które nie mają żadnej rzetelnej wiedzy na temat aktualnych wyników wyborów.

Oficjalne wyniki wyborów MKW - kiedy, będzie II tura?

Oficjalne wyniki wyborów w Rzeszowie przedstawi dopiero Miejska Komisja Wyborcza w Rzeszowiei to jej dane będą ostateczne. Nastąpi to prawdopodobnie w poniedziałek (14 czerwca) rano.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Miasta Rzeszowa nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie.

Wybory w Rzeszowie. Jak głosować?

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Co powoduje, że głos jest nieważny?

postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce

postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez komisję wyborczą

Cisza wyborcza - Do której godziny? Czego nie wolno? Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Na terenach, na których odbędą się wybory przedterminowe, ponowne i uzupełniające od północy z piątku na sobotę do końca głosowania będzie obowiązywała cisza wyborcza. Szefowa KBW Magdalena Pietrzak wskazuje, że cisza wyborcza obowiązuje także media o ogólnopolskim zasięgu i w internecie.

- Istotny jest zasięg mediów. Jeżeli zasięg jest lokalny w Rzeszowie, w którym obowiązuje cisza wyborcza - media nie mogą rozpowszechniać materiałów wyborczych. Jeśli zasięg jest lokalny w Olsztynie, gdzie ciszy wyborczej nie ma - mogą, ale biorą na siebie odpowiedzialność, że materiał nie trafi do Rzeszowa - wskazywała szefowa Krajowego Biura Wyborczego w rozmowie z PAP. - Internet jest de facto medium o zasięgu ogólnopolskim, więc zakładamy, że agitowanie w internecie w ogóle nie jest możliwe - podkreśliła.

Podczas trwania ciszy wyborczej, nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że m.in. nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

RadioZET.pl